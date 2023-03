Wagner verlässt „Haching“

Sandro Wagner wird seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag als Trainer der Spvgg. Unterhaching nicht verlängern. Diese Entscheidung hat der 35-Jährige vorab Präsident Manfred Schwabl in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wagner betonte in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage des Tabellenführers: „Ich bin der Spvgg. Unterhaching, zu großem Dank verpflichtet. Manfred Schwabl hatte im Frühjahr 2021 den Mut, mich als Trainer zu holen und mir dann sogar die erste Mannschaft anzuvertrauen, obwohl ich bis dahin kaum Erfahrung hatte. Für dieses Vertrauen werde ich ihm und dem Klub immer dankbar sein. Ich habe in dieser Zeit unfassbar viel gelernt: Über mich, über die Arbeit mit einer großartigen Mannschaft und über das, was ich als Trainer noch lernen möchte. Ich habe immer betont, dass ich als Trainer ein Lernender und längst nicht perfekt bin. Genau aus diesem Grund möchte ich im Sommer die Perspektive wechseln und einen Schritt in eine andere Richtung gehen. Wie dieser genau aussieht, das werde ich demnächst bekannt geben.“

Schwabls Überzeugung

Präsident Manfred Schwabl äußerte sich wie folgt: „Es ist natürlich enorm schade, dass Sandro uns im Sommer verlässt. Auf der anderen Seite macht es mich auch stolz, dass wir dieses Trainertalent entdecken und mitentwickeln konnten, was klarer Teil des Hachinger Wegs ist. Ich wünsche Sandro nur das Beste und bin total überzeugt, dass er künftig eine große Trainerkarriere einschlagen wird. Aber erst einmal wollen wir alles daran setzen, unseren gemeinsamen erfolgreichen Weg mit der Regionalliga-Meisterschaft zu krönen.“

Mehr zum Thema Fußball Sandro Wagner verlässt Unterhaching am Saisonende Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Regionalliga Bayern: Deshalb stehen die Würzburger Kickers erneut am Scheideweg Mehr erfahren Fußball Topteams in Turbulenzen Mehr erfahren

Nach dem jüngsten Sieg gegen die Würzburger Kickers (wir berichteten) haben die „Hachinger“ satte sieben Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze.