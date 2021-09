Wäre eigenes Tor schon ein Erfolg?

Der FC Hundheim/Steinbach II freut sich auf das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Großrinderfeld II. Der FC sieht sich auf Augenhöhe, ist man doch auch noch ungeschlagen. Wie die Erste, so die Zweite: Reicholzheim II ist gut in Schuss und möchte sich auch von Gerchsheim/Unteraltertheim nicht aufhalten lassen. Der Kampf um die Spitzenplätze ist also spannend.

Ganz andere Probleme haben der SV Distelhausen II und Windischbuch/Schwabhausen II. Sie stehen unten drin. Beim direkten Aufeinandertreffen ist es dabei fraglich, ob es „Distel zwo“ schon als Erfolg ansehen würde, würde man zumindest einmal den ersten Saisontreffer erzielen. Mit den 20 Gegentoren ist man aber nicht allein. auch in Pülfringen stehen „die Türen offen“. mf