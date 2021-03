Der Hohenloher Bezirksligist SV Wachbach hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Nach der Entlassung von Trainer Marco Reuß war sein Vorgänger Arben Kaludra in die Bresche gesprungen und hatte für die laufende, zurzeit ruhende Saison zugesagt. Für die kommende Saison 2021/22 hat der SV Wachbach nun die Weichen gestellt. Abteilungsleiter Jordan Murphy teilte in einer Pressemitteilung mit, dass für die neue Saison weiterhin Arben Kaludra als Cheftrainer das Sagen hat. Ihm zur Seite steht weiterhin Tobias Botsch als Co-Trainer. Die zweite Mannschaft in der Kreisliga B4 wird weiterhin von Dirk Pfeiler und Andre Scharmann (Co-Trainer) betreut. Jürgen Ertel und Michael Zach kümmern sich um die Torhüter in beiden Mannschaften. „Eventuell wird auch Christian Dörner zur neuen Saison als Co-Trainer bei der 1. Mannschaft zur Verfügung stehen“, sagt Murphy. „Hier werden wir aber erst nach Ablauf der aktuellen Saison einen finalen Stand haben.“ rst