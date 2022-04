Sechs Punkte für Wachbach (44), einer für die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach (19). So lautet die „Osterausbeute“ und bringt Wachbach dem Relegationsplatz in der Bezirksliga Hohenlohe wieder näher, der SGM aber nicht wirklich Entlastung im Abstiegskampf. Weiter an der Spitze steht der TSV Ilshofen II, dessen Vorsprung auf Untermünkheim mittlerweile geschmolzen ist. Gaisbach (37)

...