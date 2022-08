Wachbach „gegen die Wucht“

Letztmalig startet 2022/23 die Bezirksliga Hohenlohe nach 75 Jahren in ihrer jetzigen Form. Es wird nur einen Absteiger und in der Saison 2023/24 zwei Elfer-Staffeln geben. Wie mehrfach berichtet, wird der Fußballbezirk Hohenlohe ab 2024/25 zerschlagen und in die Bezirke Unterland und Rems/Murr aufgehen. Die beiden Aufsteiger TV Niederstetten und VfB Bad Mergentheim starteten mit einer Niederlage. Das Auftaktspiel des SV Wachbach war verlegt worden.

Wachbach gegen Topfavorit

Trainer Arben Kaludra passte die Verlegung nicht so recht in den Kram. Dennoch freut auch er sich, dass es jetzt losgeht. Die Liga schätzt er höher ein als letztes Jahr. „Es sind bis zu acht Teams, die vorne mitspielen wollen. Eines davon sind wir. Wir hatten außer der Pokalniederlage gute Ergebnisse in der Vorbereitung, und die Neuzugänge zeigten starke Leistungen.“ Personell sieht es aber gerade nicht so gut aus, der Trainer spricht von einer „kleinen Verletztenmisere“. Hinter dem Einsatz von Kißling, Stein, Stier, Feidel und Botsch stehe ein Fragezeichen. Ausfallen werden Nico Thissen und Benedikt Dörner. „Gegen die kopfballstarken Gäste aus Sindringen/Ernsbach wiegt das schwer. Wir werden eine gute Mannschaft aufs Feld schicken, aber im Pokal hat man gesehen, wie wichtig es ist, eingespielt zu sein.“

Für Wachbach ist die Partie gegen den Topfavoriten gleich eine Herausforderung. „Sie spielen mit der gleichen Mannschaft wie in der Landesliga und konnten sich mit Spielertrainer Maximilian Egner hochkarätig verstärken. Die SG kann im Spiel nach vorne eine enorme Wucht entwickeln. Bei Standards heißt es aufpassen und gegen das starke Wandspiel von Baier müssen wir ein Mittel finden.“

„Wollen unbedingt punkten“

Nach dem Pokalaus sah Niederstettens Trainer Henning Wesdtphal in Untermünkheim eine Steigerung. „Nach dem 1:0 vergaben wir fünf 100-prozentige Chancen, verlieren den Zugriff, was angesichts der Personalsituation und Trainingsrückstand kein Wunder ist. Ständig sind Spieler im Urlaub. Ich muss danach aufstellen, wer überhaupt da ist.“ Der TV empfängt mit dem Mainhardt die beste Rückrundenmannschaft der vorigen Saison. Westphal erwartet ein stabiles Team, das viel Bezirksliga-Erfahrung und drei Ausnahmespieler in der Offensive hat. „Das wird schwierig, aber wir wollen im ersten Bezirksliga- Heimspiel seit zehn Jahren punkten.“ Auf vier Urlauber muss der TV-Coach verzichten, angeschlagen oder krank sind Marco Döffinger, David Stussnat und Jonas Dreher. Auf ihren Einsatz hofft Westphal noch. Er erwartet, dass er bald den ganzen Kader zur Verfügung hat. „Dann bin ich guten Mutes, dass wir stabil sind und auch in der kommenden Saison Bezirksliga spielen können.“

Nicht komplett

Der Auftakt für den VfB Bad Mergentheim verlief in Waldtann nicht wie erhofft. Nach verpassten Torchancen fing sich der VfB zwei Gegentore ein und nach dem Anschluss durch Wolfart machte eine Gelb-Rote Karte alle Hoffnungen auf den Ausgleich zunichte. Im ersten Heimspiel geht es gegen die SGM Niedernhall/Weißbach, einem Titelanwärter. Aufgrund von Verletzungen und Urlaubern kann der VfB erneut nicht komplett antreten. „Vor allem die verletzungsbedingten Ausfälle von Felix Schmidt und Florian Hehn schmerzen uns sehr“, sagt Sportvorstand André Herber. „Fritsch und Akdas fehlen urlaubsbedingt.“