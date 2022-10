Wachbach belohnt sich nicht

SV Wachbach – Tura Untermünkheim 1:2

Wachbach: Hadamek, Gutsche, Seitz (60. Kißling), Thissen (46. Dörner), Feidel, Fries, Schuler, Stein, Stier, Thomas (77. Weiß), Wolfarth.

Wachbach (blaue Hose) kämpft, belohnt sich aber nicht. © Robert Stolz

Untermünkheim: Schneider, Baumann (65. Schiele), Kronmüller, Wieland, Daniel Bauer, Bäuerle (46. Krenkler), Doganay, Feinauer (90. Butzer), Ilmekli, Kaufmann (90.+1 Rohrweck), Schlageter

Tore: 0:1 Baumann (3.), 0:2 Baumann (8.), 1:2 Gutsche (44.) – Schiedsrichter: Patrick Werner (Obersulm).

Bereits in der vierten Spielminute konnten die Gäste durch Doganay die Führung erzielen. Nur wenige Minuten später flankte die Tura abermals unbedrängt von der rechten Seite und Bäuerle nutzte die Gelegenheit eiskalt zum 0:2. Der SV zeigte ein erstes Lebenszeichen, als Schulers Torabschluss im letzten Moment im Strafraum zur Ecke geblockt wurde. Kurz vor der Pause konnte Seitz nur per Foulspiel im Strafraum gestoppt werden und Gutsche verwandelte souverän zum Anschluss.

In der zweiten Hälfe war es ein Spiel auf das Tor der Tura. In der 47. Spielminute köpfte Seitz aus kurzer Distanz über das Tor. Anschließend hatte Schuler die nächste Gelegenheit aber Turas Keeper hielt bravourös Untermünkheim verteidigte weiter clever und konnte die Schlafmützigkeit der Heimelf in der Anfangsviertelstunde am Ende in drei Punkte ummünzen.