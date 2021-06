„Vorbereitungsphase light“ beim VfR Gommersdorf

Ungewöhnliche Zeiten ziehen ungewöhnliche Aktionen nach sich. Schon am heutigen Dienstag, 15. Juni beginnt Verbandsligist VfR Gommersdorf eine „Vorbereitungsphase light“ zur Saison 2021/22, die offizielleigentlich erst am 1. Juli beginnt.

Bis dahin treffen sich die Gommersdorfer Verbandsligaspieler zu zwei Trainingseinheiten in der Woche. Erst nach der zweiten Woche folgt das erste Testspiel. Danach verdoppeln sich die Trainingsabende auf vier, zum Abschluss der Woche immer ein Testspiel. Der richtige erste Härtetest wird wohl das Jako-Turnier am 17./18. Juli beim FSV Hollenbach sein, wenn an zwei Tagen gleich mehrere vermutlich kräftezehrende Spiele auf dem Programm stehen.

Verbandsligist VfR Gommersdorf Testspiele Samstag, 26. Juni (19 Uhr), in Gommersdorf gegen den TSV Reichenbuch. – Samstag, 3. Juli (10 Uhr) evtl. beim TSV Ilshofen. – Samstag, 10. Juli (17 Uhr) bei der TSG Öhringen. – Mittwoch, 14. Juli (19 Uhr) in Gommersdorf gegen die Spfr. Schwäbisch Hall. – Wochenende 17./18. Juli: Turnier beim FSV Hollenbach. – Samstag, 24. Juli (Uhrzeit noch offen) bei den Sportfreunden Bühlerzell. – Mittwoch, 28. Juli (19 Uhr) beim TSV Oberwittstadt. – Samstag, 31. Juli (11 Uhr) in Gommersdorf gegen die SGM Sindringen/Ernsbach. – Samstag, 7. August (12 Uhr) beim FC Grünsfeld. – Samstag, 14. August (12 Uhr) in Gommersdorf gegen den TSV Neuenstein NeuZugänge Der Verbandsligist VfR Gommersdorf hat zur kommenden Saison folgende Neuzugänge im Spielerkader: Simon Rehrauer (U19 FSV Hollenbach), Jakob Süßmann (U19 TSV Ilshofen), Alexander Weippert (U19 FSV Hollenbach), Luca Heinle (SGM Niedernhall/Weißbach). eub

Die beiden Übungsleiter des VfR haben sich in der fußballlosen Zeit vorausschauend ihre Gedanken gemacht. VfR-Co-Trainer Tobias Scheifler: „Alle sind heiß, sich mal wieder zu sehen. In den neun Wochen bis zum Punktspielstart müssen wir einiges wettmachen“. Nach so einer langen Pause sind einige Grundübungen wieder nötig. „Körperliche Grundlagen und fußballspezifische Bewegungen müssen wir wieder trainieren. Und das alles mit Ball, denn es war doch eine sehr lange Pause“, so Scheifler. „Wir haben trotz einiger Abgänge eine schlagfertige Mannschaft mit sehr talentierten Neuzugänge, die wir entwickeln wollen“. Trainer Peter Hogen fügt hinzu: „Ich hoffe natürlich, dass wir mit unseren Neuzugängen die Abgänge kompensieren können. Das muss aber die Zeit zeigen. Die Aktivitäten der anderen Vereine verfolgen wir natürlich, die Liga wird wieder sehr stark sein.“

Tobias Scheifler kämpferisch: „Für einige heißt es jetzt, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir sind überzeugt auf den Fortschritten der letzten Saison aufzubauen zu können und wollen es jedem Gegner schwer machen“ Ob dies dann zum Klassenerhalt reicht, muss man sehen.

Untätig waren die Spieler während der langen Corona nicht. VfR-Spielführer Fabian Geissler: „Wir haben sowohl im November in der Unterbrechung als auch im Frühjahr mit Aussicht auf einen Re-Start mehrmals Trainingspläne mit verschiedenen Inhalten von Peter Hogen und Tobi Scheifler bekommen. Dabei wurde jeweils auch die verschiedenen Phasen, wie sie eine normale Vorbereitung hätte, umgesetzt“.

Geissler weiter: „Die neue Saison kann ich ganz schwer einschätzen, weil ich auch nicht weiß, was sich bei den ganzen Mannschaften im Mannheimer oder Karlsruher Raum getan hat. Man muss auch abwarten, wie schnell Spieler und Mannschaften sich wieder an den Ball und das Spiel gewöhnen werden. Nach der langen Pause gilt es jetzt, schnell in spielerische Elemente hineinzufinden, Zeit für Fitness und Athletik werden wir keine haben. Da setze ich auf die Eigenverantwortung jedes einzelnen“.

Der Spielführer hofft natürlich, dass die Mannschaft an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen kann: „Das Potenzial haben wir, aber es wird nicht einfacher und wir werden weiterhin mutig unseren Stil spielen. Jedem ist klar, dass wir alles geben und an unsere Grenzen gehen müssen. Und das in jedem Spiel“. eub

