Von Sandhausen nach Ilshofen

Es tut sich etwas in Sachen Zugänge beim Fußball-Oberligisten TSV Ilshofen. Trainer Julian Metzger stellte den ersten Neuen für die Spielzeit 2021/22 vor: der 21-Jährige Eren Aygün kommt vom SV Sandhausen II. Die zweite Mannschaft des Zweitligisten war zuletzt ebenso wie Ilshofen in der Oberliga beheimatet, jedoch wurde sie nun vom Spielbetrieb abgemeldet. Zwar absolvierte er in der vergangenen, abgebrochenen Saison nur vier Oberliga-Spiele. Diese hat sich Julian Metzger als Video angesehen.

AdUnit urban-intext1

„Wenn er gespielt hat, dann hat er auch Leistung gezeigt.“ Eren Aygün spielt im zentralen Mittelfeld. „Dort kann er sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden“, so Julian Metzger. Was Aygün für den Trainer besonders interessant machte: „Er hat einen richtig guten linken Fuß und sucht auch selbst den Abschluss.“

Mit Aygün, der aus Ludwigsburg stammt und in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers und dem Karlsruher SC gespielt hat, schließt der TSV Ilshofen eine Lücke in seinem Kader. Gesucht werden nun noch ein Innenverteidiger sowie ein Außenstürmer. rst