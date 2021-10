Von der SV Schefflenz über die TSG Hoffenheim zum FC Liverpool

Der 17-jährige Melkamu Frauendorf (Zweiter von rechts) wurde in Äthiopien geboren. Seine ersten fußballerischen Schritte machte er bei der Sportvereinigung Schefflenz. 2014 wechselte er zur TSG 1899 Hoffenheim. Seit August 2020 spielt er für den FC Liverpool in der englischen Premier League der Junioren, wo er seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Dass er sich dort schnell und gut zurechtgefunden hat, zeigen seine tolle Torquote und die Tatsache, dass er sein Team nach kurzer Zeit sogar schon als Kapitän aufs Feld führte. Zu seinen größten Erfolgen die Finalteilnahme im englischen FA-Cup der vergangenen Saison. Sein Nationalmannschaftsdebüt feierte Melkamu Frauendorf 2019 als 15-Jähriger in der U15-Nationalmannschaft unter Trainer Michael Prus, ehe ihn Guido Streichsbier später auch in die U18-Auswahl berief. Inzwischen hat er es nun schon auf acht Länderspiele gebracht.

Als Auszeichnung für die Ausbildung von Melkamu Frauendorf und die vorbildliche Jugendarbeit erhielt die SV Schefflenz nun aus dem DFB-Bonussystem eine Unterstützung in Höhe von 1450 Euro. Mit der DFB-Bonuszahlung unterstützt der DFB Amateurvereine, aus deren Mitte Jugendnationalspieler das Fußballeinmaleins erlernt haben. Jedes Jahr schüttet der DFB so über 400 000 Euro an etwa 150 Vereine aus. Bild: BFV