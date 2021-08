„Volltreffer“ informiert umfänglich

Nachdem die Fußballer des FSV Hollenbach schon zwei Partien in der Verbandsliga Württemberg hinter sich gebracht haben, startet an diesem Wochenende nun der gesamte Fußballbezirk Hohenlohe in die Saison 2021/22. Bezirksligisten, A-Ligisten und die Teams aus den B-Ligen freuen sich, nach dieser langen Pause endlich wieder ihrem geliebten Hobby nachgehen zu dürfen. Viel zu lang war für sie die Corona-bedingte Unterbrechung.

Doch nicht nur in Hohenlohe geht es wieder „rund“, sondern auch im Fußballkreis Buchen. Hier startet die Kreisliga mit ihren 17 Mannschaften in die Saison. Die übrigen beiden Klassen dort beginnen, wie der gesamte Fußballkreis Tauberbischofsheim, erst am kommenden Wochenende.

Alle Wechsel, alle Kader

Hoch her gehen wird es ab diesem Wochenende wieder im Fußballbezirk Hohenlohe. © Stolz

In unserem „Volltreffer“, der heute der Zeitung beiliegt, haben wir die aktuelle Situation sämtlicher Vereine aus der Region beleuchtet, alle Wechsel zusammengetragen, alle Kader veröffentlicht. Die Fußball-Interessierten bekommen heute „Information satt“.

Da nach dieser langen Pause weitere Prognosen Kaffeesatzleserei in Reinkultur wären, haben wir heute auf die üblichen Vorschauen verzichtet. Wer den „Volltreffer“ liest, ist zum Saisonstart vollumfänglich informiert.

Wir wünschen allen Teams, dass sie ihr Saisonziel erreichen! Viel Erfolg! red