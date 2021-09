„Völlig verdient verloren“

SpG Unterschüpf/Kupprichhausen – TuS Großrinderfeld 0:3

Unterschüpf/Kupprichhausen: Henninger, Hökel, A. Haser, V. Haser (89. P. Kilian), A. Ilic, Henning, Dünzl (57. Weiland), J. Kilian, N. Ilic (76. Heissenberger), Würzberger, Braun.

Großrinderfeld: Hiller, Schwab, Ille, Dürr, K. Michel, Nahm, Mühleck, Schmitt (89. N. Michel), F. Michel (90. Endres), Thoma (72. Gernert), Richter (77. Kritz).

Tore: 0:1 (41.) Johannes Mühleck, 0:2 (66.) Fabian Michel, 0:3 (87.) Michael Gernert. - Schiedsrichter: Alexander Drach (Gamburg). – Zuschauer: 200.

„Das habe ich mir schöner vorgestellt.“ Mit dieser Aussage nach dem Spiel hat SpG-Coach Joachim Schroth die Leistung seiner Mannschaft auf den Punkt gebracht. Über weite Strecken lieferten die Gastgeber ein wenig koordiniertes Match und mussten so dem TuS Großrinderfeld die Zähler überlassen. Doch der Reihe nach: Die Ausgangslage vor der Partie war jedem der angereisten Zuschauer klar. Sowohl Unterschüpf/Kupprichhausen als auch die Gäste hatten im Vorfeld der Begegnung neun Punkte auf dem Konto – nun traf man sich zu einem ersten Spitzenspiel der Saison.

Zug nach vorne

Beide Mannschaften wirkten von Beginn an topfit, doch besonders die Spielgemeinschaft zeigte gleich einen ordentlichen Zug nach vorne. Nachdem mit der Zeit auch der TuS mehr und mehr das Heft in die Hand nahm, egalisierte sich die Partie. Das Geschehen spielte sich nun meist im Mittelfeld ab, was auch aus dem gut organisierten Defensivverhalten beider Teams resultierte. Eine erste dicke Gelegenheit sahen die Zuschauer nach 25 Minuten. Nach einem ausgespielten Angriff stand ein Akteur der Hausherren plötzlich frei vor dem Kasten der Gäste und bugsierte das Spielgerät gegen den Pfosten. Nach diesem Schreckmoment wurde Großrinderfeld aggressiver und dominanter. Nach zwei vergebenen Möglichkeiten wurde es in der 41. Minute kurios: Bei einer Großchance der Großrinderfelder blieb der Unterschüpfer Torwart Henning verletzt liegen – den Abpraller schob Mühleck unter Pfiffen der heimischen Anhänger zur Gästeführung in die Maschen ein.

„In der Pause haben wir uns vorgenommen, mehr zu investieren und höher anzulaufen“, erklärte Schroth nach dem Abpfiff. Die Vorgabe des Trainers merkte man seinen Spielern zunächst auch an: Zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkte die Spielgemeinschaft zunächst bissiger. Doch wie schon in der ersten Hälfte wurde auch der TuS mit der Zeit wieder stärker. Nach einem erneuten Pfostentreffer und einer weiteren Großchance verwertete Fabian Michel einen gut gespielten Konter zum 2:0 (66.). In der Folge schienen die Einheimischen den Faden verloren zu haben. Offensiv brachte die Spielgemeinschaft jedenfalls nicht mehr viel zustande. Großrinderfeld verwaltete nun das Geschehen und ließ hinten wenig anbrennen. Den Schlusspunkt setzte letztlich Gernert, der einen schnellen Angriff kurz vor dem Abpfiff zum Endstand verwertete (87.).

Ziele bleiben gleich

„Wir hatten kaum gefährliche Momente. Wir haben heute völlig verdient verloren“, so Joachim Schroth. Trotz der bitteren Niederlage sieht er jedoch keinen Grund, etwas an der Marschrichtung für die weitere Saison zu ändern: „Wir wollen weiterhin im vorderen Drittel landen. Wir haben gewusst, dass viele Teams sehr gut aufgestellt sind und dann kann man da auch mal verlieren. Mit Tauberbischofsheim und Schwabhausen/Windischbuch haben wir jetzt zwei große Brocken vor uns. Das wird schwierig, aber schaffen können wir das trotzdem.“ Grund für Freude hatte dagegen Tus-Trainer Jürgen Wöppel: „Das war gerade in der ersten Hälfte ein sehr engagiertes Spiel von beiden. Nach dem 1:0 und vor allem im zweiten Durchgang waren wir super unterwegs. Wir haben richtig gut nach vorne gespielt und haben uns den Sieg auf jeden Fall verdient.“

