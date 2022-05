Völlig ausgeglichen

Zwei Teams aus der Kreisklasse A bestreiten am Mittwoch um 19 Uhr im Tauberstadion zu Lauda das Endspiel um den Fußball-Kreispokal Tauberbischofsheim: Die SpG Welzbachtal trifft da auf den TSV Assamstadt II. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter David Schiffmacher aus Walldürn.

Der TSV Wenkheim stand noch nie im Kreispokalfinale, der TSV Werbach seit knapp 30 Jahren nicht mehr. Kein Wunder ist also, dass die Endspielteilnahme der Spielgemeinschaft beider Vereine etwas ganz Besonderes ist. „Sie zeigt aber ganz deutlich, dass wir sportlich auf dem richtigen Weg sind“, sagt Björn Schmidt, Vorsitzender des TSV Wenkheim. Mit zwei Kleinbussen fährt die Mannschaft nach Lauda, Fans und „Funktionäre“ kommen mit einem großen Reisebus nach. Schon die Anreise zeigt die Besonderheit dieses Pokalendspiels.

Der Weg ins Finale Assamstadt II: Pülfringen II (A) 9:1, Kickers DHK Wertheim (H) 2:0. Schwabhausen/Windischbuch 3:2 n.V., Kreuzwertheim (H) 3:0, Großrinderfeld (H) 2:1. Welzbachtal: Wertheim II/Grünenwört (A) 1:0, Hochhausen II/Tauberbischofsheim III (A) 7:0, Wittighausen /Zimmern II (A) 4:2 n.V., Tauberbischofsheim (H) 2:0, Pülfringen 1:0 n.V.

Allerdings sind die Welzbachtäler nicht so „ganz frei“ für dieses Finale, denn sie haben parallel noch die Chance, direkt oder über die Relegation in die Kreisliga Tauberbischofsheim aufzusteigen. Und diesbezüglich steht am kommenden Sonntag gleich das zweite „Endspiel“ an, wenn es in der Liga gegen den direkten Mitkonkurrenten SV Nassig II geht. „Mittelfristig gesehen wäre ein Aufstieg wichtiger, aber in den Genuss solch eines Pokalfinals kommt man auch nicht alle Jahre“, antwortet Schmidt auf die Frage, welchen Erfolg er denn präferieren würde.

Mit Überraschung ins Endspiel

Mit einer Riesen-Überraschung ist der TSV Assamstadt II ins Endspiel eingezogen. Im Halbfinale bezwang man den frischgebackenen Kreisliga-Meister TuS Großrinderfeld mit 2:1 – und das durch den Siegtreffer von Fabian Hügel in der Nachspielzeit. „Die Mannschaft hat da ein überragendes Spiel gezeigt, wenngleich uns auch der kleine Platz in Bobstadt entgegenkam“, sagt Christian Ostertag, stellvertretender Fußball-Abteilungsleiter beim TSV Assamstadt, rückblickend. Viele Spieler kennen eine Teilnahme im Kreispokalendspiel – als Fan der ersten Mannschaft, die in den vergangenen Jahren öfter in den Genuss kam. „Jetzt haben sie die einmalige Möglichkeit den Titel selbst zu holen“, sagt Ostertag. Im Verein ist die Freude auf dieses Finale nicht ungetrübt, denn die erste Mannschaft steht kurz vor dem Abstieg aus der Landesliga Odenwald.

Die Ergebnisse aus der Liga lassen keine Rückschlüsse auf einen möglichen Sieger zu: Das Hinspiel gewann Welzbachtal 4:0, das Rückspiel Assamstadt II mit 4:1. Die Zuschauer können also ein völlig ausgeglichenes Endspiel erwarten – zwischen dem Dritten (SpG) und dem Sechsten (TSV) der A-Klasse TBB.