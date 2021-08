Vierter Zu-Null-Sieg: FSV alleiniger Erster

Heiningen – FSV Hollenbach 0:2

Heiningen: Funk, Schaal, Grosshart (73. Asubonteng), Arngold, Hrabar, Liebl, Rössler, Reichert, Grünenwald (I82. Grupp), Kubitzsch, Mandir (58. Tausch).

Hollenbach: Hörner, Schülke, Hahn, Minder (83. Henning), Scherer (86. Scheppach), Hofmann, Jonas Limbach, Rohmer, Uhl, Felix Limbach (90. Meinczinger), Krieger (67. Dörner).

Tore: 0:1 (26.) Lorenz Minder, 0:2 (51.) Hannes Scherer. – Schiedsrichter: Roman Reck. – Zuschauer: 120.

Der FSV Hollenbach bleibt auch am vierten Spieltag der württembergischen Fußball-Verbandsliga unbesiegt. Beim 1. FC Heiningen gewannen die Hohenloher d am Samstag mit 2:0. „Das war insgesamt ein hochverdienter Sieg“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ Lediglich die Chancenverwertung kritisierte er etwas.

Die Hollenbacher waren das spielbestimmende Team, übernahmen von Beginn an die Initiative. Doch Heiningen hielt voll dagegen. So entwickelte sich eine erste Hälfte mit Feldvorteilen der Gäste. Eine erste Chance hatte Felix Limbach schon in der fünften Minute, doch Torhüter Marius Funk parierte seinen Kracher aus 20 Metern. Dann hatte Tobias Kubitzsch eine gute Möglichkeit der Gastgeber. Doch die Hollenbacher klärten in der zwölften Minute in höchster Not.

Krieger läuft alleine aufs Tor

Nun kamen die Gäste besser ins Spiel, doch Jonas Limbach verzog in der 13. Minute beim Abschluss. Dann ging der FSV in Führung. Nach einer flachen Hereingabe von links schob Lorenz Minder den Ball ins Tor. In der 33. Minute hatte Hollenbach die nächste Chance, doch Matthias Hahn köpfte den Ball freistehend nach einer Ecke über das Tor. Nur zwei Minuten später ging Noah Krieger alleine aufs Tor zu, doch Torhüter Funk blieb Sieger. „Wir hätten fünf, sechs Tore schießen können“, sagte Sprügel.

Nach der Pause hatten wieder die Hollenbacher die erste Möglichkeit. Doch Hannes Scherer (50.) traf nur die Latte. Eine Minute später erzielte er dann aber das 2:0. Die Heininger gaben sich aber noch nicht geschlagen. Nach einer scharfen Hereingabe ließ Thomas Arngold (58.) die große Chance auf das 1:2 liegen.

Wenige Augenblicke später die nächste Riesenmöglichkeit der Gastgeber: Luca Grosshart kam nach einem Eckball aus der zweiten Reihe zum Abschluss, FSV-Torhüter Philipp Hörner parierte und Robin Reichert schoss aus drei Metern über das Tor. So langsam ging dem FSV zum Ende der zwei englischen Wochen in Folge etwas die Kraft aus. Heiningen war jetzt am Drücker, ließ aber zu viele Möglichkeiten liegen und kam so nicht mehr zum Anschlusstreffer.