Vier Zutaten zum Erfolg

SpG Urphar/Lindelbach/Bett. – SpG Schönfeld/Kleinrinderf. II 2:3

Urphar/Lindelbach/Bettingen: Quak, Ferreira-Marques, O. Weimer, Hofmann, Pink, Götzelmann (78. Machalet), Henne (78. Diehm), Sührer, Zehtner, Saur (68. P. Weimer), Schäfer.

Schönfeld/Kleinrinderfeld II: Dincer, Hess, Cangul, Meyer, Schuster (56. C. Karadag), Voeske (46. Nahm), Max Lesch, Cooper, I. Karadag (70. Roth), Rothmund, Dogan (72. Deckert).

Tore: 0:1 (Foulelfmeter, 8.) Kevin Cooper, 0:2 (20.) Max Lesch, 0:3 (Foulelfmeter, 30.) Lukas Meyer, 1:3 (45.) Jonathan Zehtner, 2:3 (82.) Linus Sührer. – Schiedsrichter: Martin Kollmar (Lauda). – Zuschauer: 150.

Dass die SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II einen Lauf hat, ist nichts Neues. Im Gegenteil: Von Jahr zu Jahr steigt die Spielgemeinschaft von einer Liga zur nächsten auf und befindet sich derzeit als Tabellenführer der Kreisklasse A Tauberbischofsheim auf dem besten Weg, auch diese Saison mit einem Sprung auf die nächste Ebene zu beenden. „Durch den Zusammenschluss mit der Reserve von Kleinrinderfeld haben wir einfach eine enorme Kaderbreite und auch spielerische Qualität dazubekommen“, weiß Sebastian Kraft, Spieler der Schönfelder, den wahren Sturmlauf der vergangenen Jahre einzuordnen.

„Dazu kommt die Leistung von unserem Spielertrainer Sahin Cangul, der sehr ehrgeizig ist und uns immer wieder antreibt. Aber auch die gute Stimmung im Team trägt zu sowas natürlich immer einen großen Teil bei.“ Wie dominant der Aufsteiger bislang in der Kreisklasse A agiert, lässt sich bei einem Blick auf die Statistik schnell festmachen. Vor der Partie gegen die SpG Urphar/Lindelbach/Bettingen hatte man schon 38 Tore auf dem Konto – mit Abstand der Bestwert innerhalb der Spielklasse.

Am Sonntag ging es für die Jungs von Sahin Cangul dann zum Aufsteigerduell. Anders als die Schönfelder hat die SpG Urphar/Lindelbach/Bettingen bislang zu kämpfen: Nur drei schmale Pünktchen holte man in der neuen Spielklasse. Entsprechend deutlich waren also die Verhältnisse vor diesem ungleichen Aufeinandertreffen. Und das schlug sich auch gleich im Spielverlauf nieder. Besonders im ersten Durchgang wurde deutlich, wie groß die spielerischen Unterschiede der beiden Mannschaften wirklich sind.

Die Gäste setzten die Hausherren von Beginn an unter Druck und hatten durch Ahmet Dogan in der vierten Minute gleich eine erste gute Gelegenheit. Man muss sich das ganze so vorstellen: Schönfeld ist mit allen Feldspielern in der gegnerischen Hälfte, während die Urpharer lediglich damit beschäftigt sind, den Ball irgendwie aus der Gefahrenzone zu katapultieren.

Schmeichelhafter Zwischenstand

Dass diese Taktik nicht lange aufgehen wird, war klar. Nach nur acht Minuten mähte ein Akteur der Hausherren einen Gegenspieler im Strafraum um – Elfmeter, Tor, 0:1. Auch danach blieb die heimische Spielgemeinschaft erschreckend blass. Einzig Keeper Paul Quak war es zu verdanken, dass man zur Pause nicht bereits acht oder neun Buden kassiert hat. Zwei weitere musste er dennoch einstecken. Aber dann kurz vor dem Kabinengang eine riesige Überraschung: Irgendwie kam der Ball zu Jonathan Zehtner, der das Spielgerät über den Keeper in die Maschen hob. 1:3 also – für die Einheimischen ein schmeichelhafter Zwischenstand.

Im zweiten Durchgang sollte aber erst einmal nicht viel passieren. Der Chancenwucher der Gäste verflachte immer mehr, wobei auch die Hausherren weiterhin die eigene Offensive konsequent zu meiden schienen. Und das macht das, was in der Schlussphase folgte, umso überraschender. Denn mit dem zweiten Torschuss markierten die Urpharer plötzlich den Anschluss.

Letztlich reichte es dann aber doch nicht für einen Coup der Hausherren. Einen Zacken aus der Krone bricht das 3:2 den Gästen aber wohl nicht. Immerhin hat man die Tabellenführung verteidigen können und weiterhin beste Voraussetzungen für die Fortsetzung der Aufstiegsserie.