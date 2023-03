Vier Siege in vier Spielen

TSG Hoffenheim – SV Meppen 4:0

Hoffenheim: Tufekovic, Linder, Bühler, Specht, Naschenweng (82. Hofmann), Dongus (82. Diehm), Corley (59. De Caigny), Hagel, Krumbiegel, Billa (82. Harsch), Memeti (67. Kössler).

Tore: 1:0 Chantal Hagel (53.), 2:0 Paulina Krumbiegel (61.), 3:0 Paulinga Krumbiegel (66.), 4:0 Katharina Naschenweng (78.). – Schiedsrichterin: Miriam Schwermer (Rieder). – Zuschauer: 611.

Vierter Sieg im vierten Spiel: Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim setzte ihre Siegesserie in der Frauen-Bundesliga auch gegen den SV Meppen fort. Vor heimischer Kulisse tat sich das Team von Interimstrainerin Nadine Rolser in der ersten Spielhälfte noch schwer, die Gäste konzentrierten sich nahezu ausschließlich auf das Verteidigen. Nach der Pause begann die TSG energischer und belohnte sich mit Toren. Trainerin Rolser sprach ein Kompliment besonders an an die Defensive aus: „Wir haben nichts anbrennen lassen und konnten wieder zu Null spielen. Wir sind überglücklich, dass wir aktuell auf Platz drei stehen und wollen alles dafür geben, dass wir auch am Ende der Saison dort sind.“ pik