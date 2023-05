Vier Punkte für acht Tore

TSV Amicitia Viernheim II – SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim 3:5

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann (80. Wolz), Berberich, Strobel, Konrad (48. Rudelgaß), Scheuermann, Boccagno, Stang, Schneider, Kilian, Höpfl, Heidinger (90.+2 Götzinger).

Tore: 1:0 Victoria Bode (6.), 1:1 sarah Kilian (11.), 1:2 Cora Heidinger (33.). 2:2 Betül Sanduvac (42.), 3:2 Victoria Bode (44., 3:3 Cora Heideinger (52.), 3:4 Ellen Boccagno (55.), 3:5 Christin Berberich (88). – Schiedsrichter: Pascal Ulrich.

Mehr zum Thema Fußball 1:2-Niederlage – wie schon in der Vorrunde Mehr erfahren Der Spieltag im Kreis TBB TSV Assamstadt verliert weiter an Boden Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim Aufsteiger in die Kreisklasse B stehen vorzeitig fest Mehr erfahren

Von Anfang an machte die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim offensiv Druck. Die Stimmung erhielt allerdings einen Dämpfer, weil der Heimverein in der 6. Minute mit 1:0 in Führung ging. Doch die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim glich bereits fünf Minuten später durch einen präzisen Schuss von Sarah Kilian zum 1:1 aus. In der 33. Spielminute gelang nach einem Freistoß Cora Heidinger per Kopf die Gästeführung. Doch die Euphorie hielt nur kurz, denn Viernheim glich zunächst in der 42. Minute zum 2:2 aus und ging nur zwei Minuten später wieder in Führung. Das 3:2 war auch das Halbzeitergebnis.

In der zweiten Halbzeit schaffte Cora Heidinger nach einem starken Dribbling durch den gegnerischen Strafraum in der 52. Minute den erneuten Ausgleich zum 3:3. Drei Minuten brachte Ellen Boccagno nach schnellem Umschaltspiel die SpG wieder in Führung (3:4).

Als Christin Berberich in der 85. Spielminute zum 3:5 traf, war der sieg endgültig unter Dach und Fach.

Eine starke Teamleistung ermöglichte es, einen zweimaligen Rückstand aufzuholen und schließlich als Sieger aus der Partie zu gehen.

ATSV Mutschelbach – SpG Dittwar/Tauberbischofsheim 3:3

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Berberich (88. Schmitt), Schwarz (39. Rudelgaß), Scheuermann, Haas, Knüll. Boccagno, Stand, Schneider, Höpfl, Heidinger.

Tore: 1:0 Mira Franziska Becker (7.), 1:1 Ellen Boccagno (10.), 2:1 Mira Franziska Becker, 2:2 Lisa Schneider (50.), 3:2 Mira Franziska Becker (58.), 3:3 Sabrina Knüll (88.). – Schiedsrichter: Georgios Kordokusis (Bruchsal).

Nur zwei Tage später kam es zum nächsten torreichen Spiel der Verbandsliga-Frauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim. Beim ATSV Mutschelbach, der das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatte, erkämpfte sich das Team nach dreimaligem Rückstand noch ein Unentschieden.

In der siebten Spielminute gelang es dem Heimverein, mit 1:0 in Führung zu gehen. Ellen Boccagno sorgte für den Ausgleichstreffer der SpG. Kurz vor der Halbzeitpause ging der Heimverein erneut in Führung.

Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim machte nach der Pause mehr Druck. Lisa Schneider traf zum 2:2. Doch keine zehn Minuten lag Mutschelbach zum dritten Mal in Führung.

Die SpG drängte auf den Ausgleich, aber lange vergeblich. Erst in der 88. Spielminute erzielte Sabrina Knüll nach einem Eckball das 3:3. Danach hatten sogar beide Teams nochs Torchancen, am Spielstand änderte sich jedoch nichts mehr.

Am kommenden Wochende ist die SpD Dittwar/Tauberbischofsheim spielfrei. Die nächste Partie bestreitet sich deshalb erst am Samstag, 20. Mai, um 17 Uhr in Heidelberg bei der SG HD-Kirchheim. ls