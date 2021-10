Vier Kreisligisten wollen ins Finale

Noch im „alten Jahr“ der Saison werden traditionell im Fußballkreis Buchen die Halbfinal-Begegnungen des Kreispokalwettbewerbs ausgetragen. Am Mittwoch kommt es um 19 Uhr in Mudau zum Duell TSV Mudau gegen die SpG Sennfeld/Roigheim. Zeitgleich findet in Eberstadt das zweite Halbfinale zwischen der SpG Götzingen/Eberstadt und der SpG Krautheim/Westernhausen statt. In beiden Spielen sind die Kreisligisten unter sich.

In der Liga gilt der TSV Mudau in diesem Jahr als der Top-Kandidat auf den Titel. Dieser Favoritenrolle werden die Odenwälder bisher auch gerecht. Durch den souveränen 4:1-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den FC Hettingen eroberte sich die Beier-Truppe die Tabellenführung zurück. Mit der SpG Sennfeld/Roigheim wartet ein offensivstarker Gegner auf den TSV, der in der Liga nur fünf Punkte Rückstand hat. Beide Teams trafen in der Hinrunde schon aufeinander. Das Duell im August entschieden die Odenwälder knapp mit 1:0 für sich.

Auch die SpG Götzingen/Eberstadt und die SpG Krautheim/Westernhausen haben in dieser Saison bereits gegeneinander gespielt. Stürmer Felix Holderbach erlöste Götzingen/Eberstadt damals spät und sorgte für die drei Punkte. Während sich die heimische Spielgemeinschaft am vergangenen Sonntag gegen Heidersbach schon einmal „warm“ schoss und mit 5:1 gewann, reichte es für die SpG Krautheim/Westernhausen im Derby gegen die Verbandsligareserve des VfR Gommersdorf nur für ein 2:2.

Ein Termin für das Endspiel steht noch nicht fest. Normalerweise wird das Finale aber immer gegen Ende der Saison – meistens im Mai – ausgetragen. Sicher ist aber, dass es auf neutralem Boden stattfindet. mg

