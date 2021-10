Viele Tabellennachbarn unter sich

Am 11. Spieltag der Landesliga Odenwald kommt es zu einigen Positionskämpfen von direkten Tabellennachbarn.

Im Mittelpunkt steht das Spitzenspiel des Tabellendritten FC Grünsfeld gegen den Rangvierten FV Mosbach. Mit kleinen Verzögerungen hat sich der FV Mosbach vom 13. bis auf den vierten Tabellenplatz vorgekämpft. Nur eine andere Mannschaft hat ebenfalls einen solchen Sprung geschafft. Es war Gastgeber FC Grünsfeld, den nach der Auftaktniederlage eine Siegesserie auf Platz drei brachte. Jetzt gilt es für die Mannen von Spielertrainer Dominik Gerberich, die Erfolgssträhne gegen den Tabellennachbarn aus Mosbach nicht abreißen zu lassen. Ansonsten können die Gäste bis auf einen Zähler herankommen. Zudem würden die Grünsfelder mit einem Heimsieg wieder mit dem Zweitplatzierten die Plätze tauschen können.

Gastgeber SV Nassig hält sich seit sieben Spieltagen abwechselnd auf den Rängen 16 und 17, hat aber keineswegs den Anschluss nach oben verloren. Vor allem die drei letzten Niederlagen sind zu relativieren, denn die Mannschaft von Trainer Michael Hackenberg hatte mit Grünsfeld und den beiden Mosbacher Landesligisten ganz starke Gegner vor der Brust. Der anreisende TSV Rosenberg sammmelte mit zwei Zu-Null-Siegen wieder sechs Zähler und vor allem Selbstvertrauen, um die kleine Serie ausbauen zu können. Von Anfang an bewegt sich der TSV Rosenberg zwischen Platz drei und neun. Mit soliden 17 Pluspunkten und Rang sechs hat die Mannschaft von Trainer Daniel Breitinger beste Aussichten, nach der Hinserie die Meisterrunde zu erreichen.

Mit zehn Pluspunkten aus neun Partien kann der TSV Höpfingen nicht zufrieden sein. Die augenblickliche Torflaute des TSV wird den FV Lauda nicht verleiten, den Gastgeber zu unterschätzen. Schließlich ging die letzte Begegnung vor einem Jahr mit 0:1 an Höpfingen. Dem Laudaer Trainer Sascha Hübner wird daran gelegen sein, dass sich sein Team so spielfreudig und torhungrig wie zuletzt beim 7:1 gegen Hundheim/Steinbach zeigt. Mit 38:7-Toren sind die Gäste in der Liga einsame Spitze, auch wenn es nicht die optimale Punkteausbeute gab. Ungeschlagen ist Lauda dennoch und will auch in Höpfingen nicht leer ausgehen.

Recht ausgeglichen ist die 3-3-4-Direktbilanz der letzten Jahre zwischen dem FSV Waldbrunn gegen die SV Viktoria Wertheim. Schlusslicht Wertheim wartet jetzt aber immer noch auf den ersten Dreier. Der Gastgeber werden insgeheim schon damit rechnen, mit dem dritten Saisonsieg einen Vorstoß ins Mittelfeldder Landesligatabelle zu unternehmen.

Das nächste Duell zweier Tabellennachbarn gibt es bei der Partie des SV Neunkirchen gegen den SV Königshofen. Die Wiederholung des 3:1-Vorjahreserfolgs käme den Gastgebern gerade recht, um einmal wieder Richtung Platz sechs zu schauen. Schließlich ist Neunkirchen seit drei Spieltagen ungeschlagen. Die Messstädter mussten eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen den VfR Uissigheim einstecken; es war die erste Heimpleite für die Mannen von Trainer Ralf Schad. der wieder mit Einsätzen von Tizian Knab, Niklas Michelbach und Arthur Horst rechnet. So lässt sich vielleicht ein „dickes Brett“ (O-Ton Martin Michelbach) in Neunkirchen erfolgeich bohren.

Kann der TSV Assamstadt im Heimspiel Türkspor Mosbach den ersten Dämpfer verpassen? Da müsste beim TSV schon alles passen und die Mannschaft ihre Saisonbestleistung abliefern. Alle Punktspiele der letzten Jahre gegen Türkspor gingen verloren. Nur im Pokalhat Assamstadt einmal vor drei Jahren den Mosbachern ein Bein stellen können. Türkspor-Trainer Erol Arslan legt Wert darauf, dass die Mannschaft weiter konzentriert auftritt und keine Schwachstellen zeigt.

Den jüngsten Aufwind will der VfR Uissigheim mit dem vierten Dreier im sechsten Heimspiel gegen den FV Elztal unter Dach und Fach bringen. Für die Gäste war die jüngste 1:6-Heimniederlage im Kellerduell gegen Waldbrunn besonders bitter. Jetzt sind es exakt drei Gegentore im Schnitt, der der Tabellenvorletzte bisher an jedem Spieltag einstecken musste. Keine guten Aussichten also, um beim heimstarken VfR Uissigheim die Trendwende einzuleiten. Den letzten Vergleich entschied der FV Elztal vor zwei Jahren mit 2:0 für sich. Doch dieses Mal wäre schon ein Punkt ein Riesenerfolg für die Mannen von Trainer Rolf Lang.

Zu einem weiteren Kräftemessen zweier Tabellennachbarn kommt es in der Begegnung zwischen dem TSV Oberwittstadt und dem SV Wagenschwend. Nur zwei Zähler liegen die Gäste hinter dem TSV zurück. Der Gastgeber kann seine 3-1-1-Heimbilanz weiter ausbauen und sich mit einem Dreier von Platz zehn in die Region der Meisterrunde vorstoßen. Diesen Ansporn haben jedoch auch die Gäste, die nur mit zwei Punkten Rückstand hinter dem TSV liegen, zusätzlich aber noch in einem ausstehenden Spiel das Punktekonto aufpolstern können.

Nur zwei Plätze und zwei Punkte trennen den FC Hundheim/Steinbach vom anreisenden FV Reichenbuch. Beide Teams verloren am letzten Spieltag, wobei dem FC besonders die bisher höchste Saisonniederlage ganz schön arg schmerzte. Die letzten vier Vergleiche entschied allesamt der FV Reichenbuch für sich. Zuletzt gelang vor einem Jahr ein knapper 3:2-Auswärtssieg beim FC.