Viele haben den neunten Platz im Visier

Weil der von Sieg zu Sieg eilende FC Grünsfeld am 10. Spieltag pausieren muss, kann der FV Lauda mit mindestens einem Unentschieden gegen den FC Hundheim/Steinbach zunächst wieder Platz zwei zurückerobern. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt auf jeden Fall Türkspor Mosbach. Scheinbar festzementiert, kommt das Schlussquartett mit Wertheim, Elztal, Waldbrunn und Nassig nicht so richtig vom Fleck, obwohl jetzt bis auf die SV Viktoria Wertheim alle Mannschaften ihren ersten Saisonsieg eingefahren haben. Die Konkurrenz schläft eben nicht.

Im einzigen Samstagsspiel trifft der SV Wagenschwend auf den FC Schloßau. Im Pokal kassierte den SV eine 1:3-Niederlage, doch zwei Monate später hielt sich Wagenschwend beim glatten 4:0-Erfolg in Schloßau schadlos. Der Spielplan wollte es, dass beide Mannschaften ihre letzte Partie gegen die SV Viktoria Wertheim absolvierten und deutlich mit 3:0 beziehungsweise 3:1 gewannen. Eine Punkteteilung ist bei diesen gleichwertigen Teams naheliegend, wäre da nicht bei einer 4-0-4-Bilanz eine deutliche „Abneigung“ des SV gegen Unentschieden.

Die letzten vier Direktvergleiche gegen Türkspor Mosbach verlor der SV Nassig zum Teil recht deutlich. Am Sonntag wartet in Neckarelz eine Herkulesaufgabe auf den SV, der zuvor bereits daheim dem FV Mosbach glatt mit 0:6-Toren unterlegen war. Im Unterschied zu früheren Jahren zeigen die Gastgeber ein anderes Gesicht. Hat sich früher immer mal wieder der Schlendrian eingeschlichen, zeigt sich die Mannschaft von Trainer Erol Arslan von Spiel zu Spiel gleichbleibend motiviert und nimmt jeden Gegner ernst. Von daher wartet auf die Gäste eine scheinbar unlösbare Aufgabe.

Seine aufsteigende Form will der FV Mosbach im Heimspiel gegen den TSV Assamstadt unterstreichen. Drei Partien in Folge waren die Mosbacher nicht zu bezwingen, während der TSV seit vier Spieltagen auf den vierten Dreier wartet. Die 1:3-Heimniederlage gegen Grünsfeld wäre vermeidbar gewesen, wenn die durchaus vorhandenen Chancen genutzt worden wären. Nicht in guter Erinnerung haben die Assamstädter ihren vorjährigen Ausflug nach Mosbach, von dem sie eine 0:6-Schlappe im Gepäck mitbrachten.

Eine ebenso gegenläufige Tendenz weist die Partie der SV Viktoria Wertheim und des TSV Oberwittstadt aus. Nur sind es dieses Mal die Gäste, die als klare Favoriten auflaufen werden. Sechs Jahre sind seit dem letzten 2:0-Erfolg der Wertheimer vergangen, die in sämtlichen acht folgenden Direktvergleichen nicht gewinnen konnten. Immerhin kamen sie zwei Mal zu einem Unentschieden. Schon dieser eine Zähler wäre jetzt eine kleine Sensation.

Ein brisantes Kellerduell steht dem FV Elztal im Kräftemessen mit dem FSV Waldbrunn bevor. Elztals Trainer Rolf Lang und FSV-Coach Aytac Dogan wollen beide in diesem Sechs-Punkte-Spiel die Nase vorn haben (siehe auch nebenstehendes Interview mit dem Gästetrainer). Vielleicht sind diesmal bei den offensivschwächeren Gastgebern die Aussichten für den FSV besser, endlich die Flut an Gegentoren zu stoppen. Denn mindestens zweimal „klingelte“ es bisher in allen neun Spielen im FSV-Gehäuse.

Vor einem Jahr brachte der SV Königshofen vom VfR Uissigheim ein 1:1-Unentschieden mit. In diesem Jahr soll daheim gegen den VfR ein Heimsieg gelingen. Fast mit einem „Fluch“ scheinen im Direktvergleich jeweils die Gäste belegt zu sein, denen in den letzten sechs Versuchen kein Auswärtssieg gelang. Viel Selbstvertrauen holten sich Uissigheimer beim glatten 4:1-Heimsieg über den FV Reichenbuch. Jetzt käme der zweite Auswärtserfolg gerade zur rechten Zeit. Der wäre gleichzeitig die erste Heimniederlage, welche die Mannen von Trainer Ralf Schad unbedingt verhindern wollen. Martin Michelbach bedauert, dass Torjäger Ali Karsli wohl erst wieder im nächsten Jahr auflaufen kann. „Nicht nachlassen und alles raushauen“ ist seine Devise, um gegen Uissheim bestehen zu können. „Fraglich sind die zuletzt fehlenden Jonas Helbig und auch Tizian Knab, der letzte Woche kurz vor Anpfiff passen musste. Berufsbedingt nicht zur Verfügung steht Niklas Michelbach.“

Ein Nachbarschaftsderby steht beim FV Reichenbuch an; es ist also eine kurze Anfahrt für den SV Neunkirchen, doch der letzte Auftritt in einem Punktspiel dort ist schon drei Jahre her. 0:4 war das ernüchternde Ergebnis aus Sicht der Gäste, die im lange zurückreichenden Direktvergleich immerhin eine 8-1-3-Bilanz vorzeigen können. Reichenbuchs Trainer Dominik Weber versucht, mit seinem Team die Leistungsschwankungen abzustellen, während für die Gäste das jüngste 2:2-Erfolgserlebnis gegen den FV Lauda für eine breitere Brust sorgen kann.

Zwei Mannschaften, die sich berechtigte Hoffnungen machen können, in die Aufstiegsrunde zu kommen, sind der TSV Rosenberg und der TSV Höpfingen. Die ernüchternde 0:3-Niederlage gegen Türkspor haben die Gäste aus Höpfingen längst abgehakt. Mit etwas Glück gelang den Gastgebern dank des frühen Treffers von Paul Galm ein 1:0-Auswärtssieg in Hundheim/Steinbach. Jetzt soll der dritte Heimsieg folgen, während die Gäste darauf setzen, den Rosenbergern die erste Heimniederlage beizubringen. Die 1-2-8-Direktbilanz verstärkt den Eindruck, dass Höpfingen so etwas wie ein Angstgegner der Rosenberger sein könnte. Doch der einzige Sieg vor zwei Jahren mit 2:0-Toren war eben auch die letzte Begegnung, die Rosenberg vorne sah.

Nicht zu hoch hängen sollte man die Erwartungshaltung beim Gastgeber FV Lauda in der Heimpartie gegen den FC Hundheim/Steinbach. Schließlich tat sich der FV in den beiden letzten zwei Spielen etwas schwer, trotz größerer Spielanteile drei Zähler zu verbuchen. So reichte es in Neunkirchen nur zu einem mageren Punkt. Nachdem die Konkurrenz aus Mosbach und Grünsfeld weiter souverän „marschiert“, sehen sich die Mannen von Trainer Sascha Hübner in der Pflicht, möglichst nachzuziehen, um den Kontakt zum Führungsduo nicht abreißen zu lassen. Die Gäste stellen mit aktuell acht Treffern auf ihrem Konto die drittschwächste Offensive, doch gegen den FV Lauda gelangen bei den letzten Begegnungen jeweils drei Treffer. 3:2 gewann der FC vor einem Jahr daheim und in der Runde 2019/20 holte er im Taubertal ein 3:3-Unentschieden.