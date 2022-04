Viel Matsch, keine Tore

FC Hundheim/Steinbach – VfR Uissigheim 0:0

Hundheim/Steinbach: Marco Müssig, Christian Münkel, Bischof, Benz, Baumann (46. Trunk), Hirsch (84. Völk), Dick (82. Pahl), Hilgner, Fischer (60. Iancu), Bundschuh, Alexander Münkel.

Uissigheim: Markl, Ruben Diehm, Rüttling, Schmitt (74. Schipper), Göbel (67. Horn), Duschek, Martin, Winkler, Morawietz (85. Tomic), Walz, Gros (60. Maurice),

Schiedsrichter: Baris Icli (Oberlauda). – Zuschauer: 220.

Auf tiefem, aber vom Schnee geräumten Platz, brauchten beide Teams eine 15-minütige Abtastphase. Die Gäste kamen dann besser ins Spiel und zeigten den zahlreichen Zuschauern eine optische Überlegenheit. Erst nach 20 Minuten kam auch der heimische FC zu ersten zaghaften Angriffssituationen. Insgesamt waren die Torchancen jedoch rar gesät. Die beste Möglichkeit hatte Gästeakteur Daniel Göbel, der in der 33. Minute herrlich freigespielt wurde, jedoch in dem jungen FC-Keeper Marco Müssig seinen Meister fand. Auch die zweite Hälfte war arm an richtigen Torchancen, was natürlich auch zum Teil den schwierigen Platzbedingungen geschuldet war. Torgefahr entwickelte sich meist nur nach Freistößen oder Eckbällen. So musste Gäste-Goalkeeper „Oldy“ Thorsten Markl nach einem Freistoß von Marcel Hilgner den Ball im letzten Moment mit den Fäusten aus dem Strafraum befördern. Die wenigen Torabschlüsse waren meist eine sichere Sache der beiden guten Torspieler. Insgesamt war es ein äußerst faires Derby, mit dem das gute Schiedsrichtergespann keine Probleme hatte.