Viel lernen und vielleicht punkten

Ohne Punkte kehrte die Spvgg. Neckarelz vom Gastspiel beim SV Waldhof Mannheim II zurück. Am Ende setzte es eine bittere 2:6-Niederlage. Nun wartet mit dem VfR Mannheim die nächste schwere Aufgabe für die Spielvereinigung. Der VfR schoss sich am vergangenen Spieltag beim 7:1-Heimsieg gegen Friedrichstal sprichwörtlich den Frust von der Seele. Dabei nahm Trainer Hakan Atik seine Mannschaft nach einem durchwachsenen Jahresstart in die Pflicht: „Die Mannschaft ist verdammt noch mal in der Pflicht, vom An- bis zum Schlusspfiff hochkonzentriert zu sein.“

VfR will noch aufsteigen

Der Rückstand des VfR auf Tabellenführer Mutschelbach und den Tabellenzweiten Spielberg beträgt jeweils drei Zähler. Dementsprechend geht der VfR Mannheim als klarer Favorit in die Partie im Elzstadion in Neckarelz. Trotzdem betont Neckarelz-Trainer Stefan Strerath vor der Partie: „Uns erwartet eine ähnlich schwere Aufgabe wie gegen den Waldhof. Aber durch solche Spiele muss man eben durch. Daher gilt es, viel zu lernen und dann vielleicht auch mal zu punkten.“ pati

