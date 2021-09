Viel Leidenschaft und Effektivität

SpVgg Apfebach/Herrenzimmern – FC Creglingen 2:0

Apfelbach/Herrenzimmern: Brunner, Wicker, D. Mrkonjic, T. Mrkonjic, Reisenwedel, Hormn, Tabert, Gotthardt, Brand, Mangold (83. Apitoaei), Devlic.

Creglingen: Klein, Neser, Englert, Ph. Scheiderer, Kuhr, L. Stirmlinger, Stützlein (78. Strobel), Schwarz (56. M.Scheiderer), Beck, Dittrich, T. Stirmlinger (71. Markert)

Tore: 1:0 (51.) Toni Mrkonjic, 2:0 (90.+4) Alan Horn. – Schiedsrichter: Thorsten Gleiss (Ingelfingen). – Zuschauer: 100.

Freudentänze nach dem Schlusspfiff ließen erahnen wie schwer die ersten vier verlorenen Spiele die Spieler der Gastgeber belastet hatten. „Wir haben heute endlich die drei Punkte geholt, die wir eigentlich schon vorher hätten auf dem Konto haben müssen“, meinte der Vorsitzende Eberhard Wendt erleichtert nach dem mit viel Herz und Leidenschaft erkämpften 2:0-Heimsieg der SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern gegen den bis dato noch ungeschlagenen FC Creglingen. „Wir waren heute die effektivere Mannschaft!“ Ein Creglinger Zuschauer bestätigte dies mit einfachen Worten: „Wenn man keine Tore schießt, kann man eben auch nicht gewinne.“ Sieht man von den Schlussminuten ab, als die Creglinger angesichts eines 0:1-Rückstandes „aufmachen“ mussten und so für Konter anfällig waren, hatte der Gast aus dem Taubertal ein Plus an Torchancen.

Zu überhastet

Die beste vor der Pause bot sich Dennis Dittrich, der in der 11. Minute im Strafraum zentral vor dem Kasten der Gastgeber frei zum Schuss kam und verzog. Florian Schwarz ließ ebenfalls die nötige Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen und verfehlte in der 34. in sehr aussichtreicher Position das gegnerische Gehäuse. Auch die einzige nennenswerte Chance der Gastgeber vor der Pause wurde überhastet vergeben, so dass im ersten Durchgang beide Torhüter praktisch überhaupt nicht geprüft wurden. „Ich war mit der 1. Halbzeit überhaupt nicht zufrieden“, wir waren viel zu passiv und in den Zweikämpfen nicht präsent genug“, monierte der Creglinger Coach Markus Schweizer nach dem Spiel. In der zweiten Halbzeit waren wir besser und es war sehr ärgerlich, dass wir unsere Chancen nicht gemacht haben. Ich glaube wir hätten heute noch eine halbe Stunde länger spielen können und kein Tor erzielt“, meinte der Trainer, der in der Offensive den erkrankten Justus Gerlinger schmerzlich vermisste.

Florian Schwarz (56.) konnte einen Abwehrfehler der Gastgeber nicht nutzen und auch die aufregendste Szene vor dem Tor der Gastgeber überstanden diese Mitte der zweiten Halbzeit: Dennis Dittrich hatte sich auf dem linken Flügel gekonnt durchgesetzt und auch den herauseilenden Torwart umspielt, seine „Flanke“ landete am langen Pfosten, beim Nachschuss von Max Scheiderer lenkte Keeper Michael Brunner das Leder mit einem, so sein Trainer Christoph Ettwein anerkennend, fantastischen Reflex über das Tor. Fünf Minuten später kratzte ein Abwehrspieler nach gutem Zuspiel von Kevin Stützlein auf Dennis Dittrich das Leder von der Torlinie. Die Gastgeber machten es in der 2. Halbzeit dieser umkämpften aber betont fairen Partie besser als der FCC: In der 51. Minute wuchtete Toni Mrkovic im Anschluss an eine Ecke von Artur Tabert den Ball per Kopf ins Netz des Creglinger Tores. „Nachdem wir bisher viele Gegentore durch Standards erhalten haben, haben wir heute endlich einmal selbst von einer Standardsituation profitiert“, freute sich Coach Christoph Ettwein über den letztlich spielentscheidenden Treffer zum 1:0.

Mit etwas Glück

„Wir haben heute in einem qualitativ guten Spiel gekämpft und stark dagegengehalten, aber auch das nötige Glück gehabt. Allerdings hätten wir den Sack früher zumachen müssen“, blickt er auf die besten Konterchancen zurück, die Artur Tabert (83.), Daniel Apitoaei (88.) und Alan Horn (90.) in der Schlussphase der Partie ungenutzt ließen, ehe Letzterer nach mustergültiger Vorarbeit von Marcel Gotthardt in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit für den 2:0-Endstand sorgte.

