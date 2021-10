VfR verspürt keinerlei Druck

Mit dem VfR Mannheim gastiert am morgigen Samstag, 23. Oktober, um 14 Uhr der Deutsche Fußballmeister von 1949 im Jagsttal.

In der Sommerpause stellten die Verantwortlichen des VfR Mannheim das Mannschaftsgefüge so auf, dass ein Aufstieg in die Oberliga das einzige Ziel sein kann oder sogar muss. Aktuell stehen die „Monnemer“ hinter dem SV Spielberg (25) und ATSV Mutschelbach (23) mit 21 Punkten ungeschlagen auf dem dritten Platz.

Dem VfR Gommersdorf (im Bild links Dennis Herrmann) ist auch vor dem noch ungeschlagenen VfR Mannheim nicht bange. © Martin Herrmann

Die Gommersdorfer nehmen nach neun Spieltagen mit 14 Punkten den achten Rang ein. „Zu Saisonbeginn hätte ich nicht gedacht, dass wir Mitte Oktober und fast einem Drittel der Saison zu Hause ungeschlagen sind und so viele Punkte aufweisen“, sagt der Gommersdorfer Teammanager Daniel Gärtner. Dass die Mannschaft um die Trainer Peter Hogen und Co-Trainer Tobias Scheifler nach einem Rückstand nicht aufgeben, bewahrheitete sich in Friedrichstal zum wiederholten Male schon in dieser Saison. Aus einem 0:1-Rückstand machten sie einen 3:1-Vorsprung. Mitte der zweiten Hälfte hielt Torhüter Dennis Petrowski seinen zweiten Elfmeter in Folge und hatte seinen Anteil am 5:2-Erfolg.

Gegen Mannheim wird es nicht annähernd so viele Chancen geben, davon müssen die Gommersdorfer ausgehen. Die Schmitt-Elf hat erst sieben Gegentreffer bekommen. Der langjährige Spieler (über 300 Einsätze) der Mannheimer und jetzige Gommersdorfer Trainer Peter Hogen weiß um die Stärke der Gäste: „Mannheim hat vier Siege in Folge geholt und wird mit viel Selbstvertrauen zu Werke gehen. Sie streben den fünften Dreier an, davon müssen wir ausgehen“.

Der Gommersdorfer Coach sieht aber wie immer ein Fünkchen Hoffnung, denn seine Mannschaft hat keinen Druck: „Wir haben gegen Mannheim nichts zu verlieren und werden alles probieren, um zumindest einen Punkt zu holen“. Pech hatte Jacob Hespelt in Friedrichstal. Seine Oberschenkelprobleme traten wieder auf. Er fällt für Samstag aus. „Markus Gärtner und Uwe Walter sind voraussichtlich wieder dabei“, hofft Peter Hogen.