VfR verkauft sich gut, am Ende steht jedoch eine Niederlage

VfR Gommersdorf – FC-Astoria Walldorf II 2:3

Gommersdorf: Leidenberger, Meinczinger, Conrad, Mütsch, Spitznagel (88. Süßmann), U. Walter, Henning, Weippert (83. Berisha), Hespelt, Obertautsch, L. Walter

Walldorf II: Kletti, Managold, Rupp (72. Groß), Erbe, Nagelbach (73. Kronemayer), Mahmuti, Zeybek (46. Kronmüller), Hauswirth (62. Lichti), Schmitten, Fesser, Schön

Tore: 0:1 (8.) Jan Conrad (Eigentor), 0:2 (24.) Fabian Rupp, 1:2 (48.) Julian Henning, 2:2 (61.) Paul Meinczinger, 2:3 (81.) Eduard Mahmuti. – Schiedsrichter: Chris Lillig (Bruchsal). – Zuschauer: 180.

Im ersten Abschnitt dominierten die Gäste noch das Spielgeschehen fast nach Belieben. Technisch versiert, spielerisch stark und das alles in hohem Tempo, so begann die Verbandsligapartie zwischen den Jagsttälern und den Walldorfern. Glück für die Gäste und Pech für die Platzherren war alledings das erste Tor des FCA II zur Führung. VfR-Keeper Nils Leidenberger hatte eine flache Hereingabe abgewehrt, jedoch genau auf den am Boden liegenden Jan Conrad (8.). Von dort fand der Ball trudelnd den Weg ins Tor.

Der FCA machte danach weiter Druck mit vorbildlichem Pressing und schnellem Spiel auf die Spitzen. Einen weiten Flankenball von links vom FCA-Spielgestalter Andreas Schön verwertete Fabian Rupp (24.) per Kopf zum 2:0 für die Gäste. Der FCA II präsentierte sich dann bis zur Pause als Spitzenmannschaft mit all den Vorzügen, die eine Mannschaft auszeichnet, die um die Meisterschaft mitspielen will.

Im zweiten Abschnitt war plötzlich alles anders. Gommersdorf unterbrach die Spielzüge der Gäste auf einmal erfolgreich und das mit Erfolg. Daraus entstand auch der Anschlusstreffer. Julian Henning (48.) erzielte mit einem herrlichen Treffer in den Winkel das Anschlusstor zum 1:2. Die Gäste kamen in Folge einfach nicht mehr so in Tritt wie zuvor. Und die Gommersdorfer nützten das zögerliche Agieren der Gäste aus. Einen Freistoß brachte Julian Henning nach innen, den dann der aufgerückte Paul Meinczinger (61.) per Kopf zum 2:2 einnickte.

Gommersdorfer witterte nun Morgenluft und gewann immer mehr Zweikämpfe. Die Abwehr der Gäste wirkte plötzlich etwas instabil. Luca Walter kam öfters vielversprechend über links, meist unterstützt von Jakob Hespelt und Julian Henning.

Doch dann wurde es doch nichts mit dem Gommersdorfer Erfolgserlebnis, was auf Grund der zweiten Spielhälfte nicht mal unverdient gewesen wäre. Einen Eckball versenkte Abwehrspieler Eduard Mahmuti (81.) zum siegbringenden 3:2 für die Gäste. Erneut Luca Walter (84.) zielte zu hoch und der Fuß von Nicolai Groß (87.) war trotz seine körperlich Länge zu kurz, um den Steilpass zu verwerten.