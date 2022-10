VfR tut sich sehr schwer

VfR Gommersdorf – TSG 1862/09 Weinheim 0:1

Gommersdorf: Leidenberger, Feger (61., L. Walter), Conrad (80., Beck), Mütsch, Geissler, Obertautsch, Spitznagel (71., U. Walter), Henning, Hespelt, Weippert (80., Gärtner), Vollmer.

Besonders in der ersten Hälfte musste der VfR oft hinterher laufen. © Herrmann

Weinheim: Hofmann, Menges, Krohne, Huller, Schneider, Keller, Knauer, Gülden (79., Goudar), Gärtner (69., Berenjeno), Hoock (58., Marx), Özdemir (90., Smiljanic).

Tor: 0:1 (22.) Paul Hook. – Schiedsrichter: Joshua Zanke (Ötisheim). – Zuschauer: 300.

Gommersdorf knüpfte kurz nach der Halbzeit und in den letzten zehn Minuten annähernd an die Leistungen, die sie zuvor des Öfteren schon gezeigt haben. Ansonsten tat sich die Hogen-Truppe sehr schwer gegen eine Mannschaft aus Weinheim, die sehr motiviert war und von Beginn an sich vor allem äußerst kämpferisch zeigte.

Ein Eckball brachte die Führung für die Gäste. Zunächst wehrte VfR-Keeper Nils Leidenberger noch ab, doch gegen den weiteren Schuss von Paul Hook (22.) war er machtlos. Minuten vor der Halbzeit versäumten es die Gäste einen weiteren Treffer zu erzielen, da war es schwerer vorbei zu schießen als ins Tor zu treffen.

Nach der Pause war eigentlich klar, dass die Gäste das angeschlagene Tempo nicht mehr halten konnten. Gommersdorf kam jetzt besser in die Gänge, konnte aber keinen Erfolg für sich verbuchen. Bei Gommersdorfer stockte öfters nach einigen guten Kombinationen der Versuch durch einen Leichtsinnsfehler im Aufbau. Die Gäste standen in Folge im Abwehrverbund gut und störten die Gommersdorfer Bemühungen erfolgreich, wenn auch oftmals mit bis an die Grenzen gehender Härte.

In der letzten Viertelstunde konnten die Gommersdorfer zwar mehr Druck aufbauen, doch fehlte ihnen der letzte Biss und das Durchsetzungsvermögen reichte nicht aus, um tatsächlich noch einen Treffer zu erzielen.

„Im ersten Abschnitt sind wir mit unserer Leistung nicht zufrieden. Im zweiten Abschnitt war es zwar besser, aber wir hatten keinen Erfolg. Jetzt müssen wir halt die Punkte wo anders holen, wenn niemand daran denkt“, sagte VfR-Spielführer Patrick Mütsch mit Optimismus.

Am Feiertag in Bruchsal

Am morgigen Dienstag folgt schon der nächste Spieltag in der Verbandsliga. Der VfR Gommersdorf ist dann am Feiertag zu Gast beim Oberligaabsteiger 1. FC Bruchsal. Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr .