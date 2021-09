VfR II hofft auf eine Revanche

TSV Buchen – SpG Götzingen/Eberstadt: Nach den vier Siegen zu Saisonbeginn musste die SpG Götzingen/Eberstadt in den beiden vergangenen Partien Dämpfer hinnehmen: Die zwei Top-Spiele gegen Hainstadt und Mudau verlor das Team von Andreas Beckmann. Gegen den TSV Buchen wird es schwer, auf die Siegerstraße zurückzukehren. Der TSV setzte sich am jüngsten Spieltag deutlich mit 6:4 gegen den Stadtrivalen TTSC Buchen durch.

SpG Krautheim/Westernhausen – FC Donebach: Die ersten Punkte ließ die Heimmannschaft am vergangenen Wochenende gegen die SpG Sennfeld/Roigheim liegen und verlor dadurch den ersten Platz an den TSV Mudau. Ein „Dreier“ gegen den FC Donebach ist deshalb fest eingeplant, um an der Spitzengruppe dran zu bleiben.

TSV Mudau – SV Osterburken: Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für den TSV Mudau: Entweder die Odenwälder sind beflügelt vom Pokalsieg am Mittwoch oder sie sind etwas müde vom feiern. Nach dem tollen Saisonstart und dem Sturm an die Tabellenspitze sowie nun dem Cup-Erfolg ist Ersteres zu erwarten, auch wenn Osterburken auf Zweiteres hofft.

Spvgg. Hainstadt – VfR Gommersdorf II: Wenn die Gäste aus Gommersdorf an die vergangenen beiden Duelle gegen Hainstadt zurückdenken, werden sicherlich schlechte Erinnerungen wach: Knapp mit 2:1 setzte sich die Spielvereinigung letztes Jahr im Oktober im Kreispoka-Endspiel gegen die Jagsttäler durch und holte sich den Pokal. Elf Tage später trafen dann beide Teams in der Liga aufeinander, und Hainstadt schenkte der Verbandsligareserve des VfR sieben Treffer ein – Stürmer Christoph Geier traf dreifach. Gommersdorf II hat mit der Spvgg. Hainstadt also noch eine Rechnung offen. Es wird allerdings auch nicht einfach für das Team von Fabian Stöcklein, diese zu begleichen. Die Gastgeber kletterten nämlich mit dem 2:0-Erfolg gegen Osterburken auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

FC Hettingen – Eintracht Walldürn: Knapp mit 1:2 verloren die Gäste das Derby gegen Altheim am vergangenen Wochenende und rutschten dadurch auf den 13. Tabellenplatz ab – nicht mehr weit entfernt von den Abstiegsrängen. Dort befindet sich derzeit die Heimmannschaft – noch immer hat das Team von Jürgen Trunk nämlich null Punkte auf dem Konto. Drei Zähler könnten beide Mannschaften gut gebrauchen.

VfB Heidersbach – SpG Waldhausen/Laudenberg: Mit in der B-Klasse bilden beide Mannschaften schon eine Spielgemeinschaft, in der Kreisliga kommt es am Sonntag nun zum Nachbarschaftsduell. Während Heidersbach am vergangenen Wochenende auf den Abstiegsrelegationsplatz abrutschte, kletterte Waldhausen/Laudenberg dank eines Sieges gegen Schlierstadt auf den siebten Rang.

SV Schlierstadt – SpG Sennfeld/Roigheim: Dank eines Doppelpacks von Torjäger Nikola Vintonjak knöpften die Gäste dem damaligen Tabellenführer Krautheim/Westernhausen am jüngsten Spieltag einen Punkt ab. Auf die Offensivabteilung rund um den Stürmer und seinen Partner Steffen Schmitt muss die SVS-Defensive also ein besonderes Auge haben.

FC Schweinberg – TTSC Buchen: „Wir haben gerade Abstiegskampf“, sagte Muhammed Cakar, Trainer des TTSC Buchen, am vergangenen Sonntag nach der Derbyniederlage gegen den TSV Buchen. Mit drei Punkten sind die Gäste Drittletzter – allerdings noch vor der Heimmannschaft. Der FC Schweinberg wartet noch immer auf den ersten Zähler in dieser Runde. Beide Teams sind also auf die Punkte angewiesen, um den Tabellenkeller zu verlassen.

