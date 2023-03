VfR hofft auf Genesung

Der VfR Gommersdorf empfängt am Samstag um 15 Uhr zum Spiel der Verbandsliga Nordbaden den FC Zuzenhausen. Ohne „Neun“, wenn man den länger verletzten Torhüter Nils Leidenberger dazu rechnet, mussten die Gommersdorfer vorigen Samstag beim VfB Eppingen antreten. Krank gemeldete und verletzte Spieler schwächten die Jagsttäler erheblich und sie verloren mit 0:2. Die Hogen-Truppe war nicht chancenlos, besonders im ersten Abschnitt nicht. Darum sollten die Gommersdorfer dieses Spiel schnell abhaken und nach vorne schauen.

Mit dem FC Zuzenhausen gastiert der Dritte im Jagsttal. Der nächste „harte Nuss“ für das Hogen-Team. „Der eine oder andere von den Kranken und Verletzten wird am Samstag hoffentlich wieder dabei sein können. Das wird sich aber erst alles sehr kurzfristig ergeben“, sagte Co-Trainer Fabian Geissler.

Der FC Zuzenhausen präsentierte sich von Saisonbeginn an als Spitzenmannschaft. Es hatten zwar nur wenige der Experten die „Grün-Weißen“ auf dem Zettel, wenn es um die Frage nach dem Meistertitel ging. Doch die Kraichgauer nisteten sich von Anfang an als ernsthafte Verfolger des VfR Mannheim auf den Verfolgerrängen ein. Die gestandene Verbandsligamannschaft um den Ex-Regionalligaspieler Dennis Bindnagel hatte sich punktuell richtig gut verstärkt. Der erfahrene Kevin Öchsler (27, VfB St. Leon) in der Abwehr sowie der Ex-Neckarelzer Arnold Luck (25) schlugen richtig gut ein. Luck löste den Goalgetter der letzten Jahre Dominik Zuleger (acht Tore) mit seinen 15 Toren in der vereinsinternen Torjägerliste ab und Öchsler war fast in allen Spielen im Einsatz. Die Mannschaft des Trainerduos Marcel Groß (37) und Steffen Schiek (35) wird die jüngste 0:2-Heimniederlage gegen die U23 des SV Waldhof ausbügeln wollen. Deshalb werden sie alle ihre Möglichkeiten in die Waagschale werfen, um in Gommersdorf positiv abzuschneiden. In den letzten zwei Begegnungen in Zuzenhausen (2:3) und in Gommersdorf (1:1) kosteten der Hogen-Truppe die letzten Minuten wertvolle Punkte. eub