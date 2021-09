VfR hat keine Chance beim Aufstiegsanwärter ATSV Mutschelbach

Mutschelbach – Gommersdorf 5:0

Mutschelbach: Bleich, Preine, Malsam, Stoll, Kramer, Lindner (73., Mekonen), Reuer (60., Henk), Bitzer, Klemm (60., Schnürer), Horntrich,Rutz (73., Muselewski).

Gommersdorf: Petrowski, Feger, Breuninger, Mütsch, Geissler, Walter (64., Cebulla), Herrmann (83., Bender), Gärtner (46., Schmidt), Hespelt (16., Scheifler)- Vollmer, Baust.

Tore: 1:0 (18.) Malsam, 2:0 (45.) Klemm, 3:0 (55.) Stoll, 4:0 (66.) Malsam, 5:0 (82.) Kramer. – Schiedsrichter: Nico Gallus (Nordrach). – Zuschauer: 150.

Der Tabellenführer ATSV Mutschelbach ließ im Spiel der Verbandsliga Nordbaden gegen den VfR Gommersdorf nichts anbrennen und gewann sein Heimspiel klar mit 5:0. Dass die Partie, die die Jagsttäler mit der gleichen Startformation wie in der Vorwoche gegen Zuzenhausen begannen, bei schönstem Herbstwetter auf Kunstrasen statt-fand, sorgte bei den Gästen für etwas Verwunderung. Mit Sarkasmus meinte VfR-Teammanager Daniel Gärtner schon vor dem Spiel: „Das Wetter ist halt zu schlecht“. Doch den Grund für das 0:5 wollte der Gommersdorfer Teammanager nicht darauf zurückführen oder Ausreden gelten lassen: „Die Mutschelbacher sind eine echte Spitzenmannschaft“. Mit Tempo und mit viel Aggressivität über das gesamte Spiel kauften sie den Gommersdorfern schon bald den Schneid ab und siegten auch in dieser Höhe verdient.

Schlecht für die Tordifferenz

„Mutschelbach wird mit dieser Spielweise um die Meisterschaft mitspielen“, ist sich Daniel Gärtner sicher. Gommersdorf muss wohl gegen andere Mannschaften punkten. „Schade. Das Torverhältnis ist jetzt nicht mehr so gut“, richtet Daniel Gärtner seinen Blick auf die Tabelle und auch schon nach vorne. „Mund abputzen und weiter geht´s“, war für ihn die Niederlage schnell abgehakt. Die nächsten Spielgegner sind von ähnlichem Kaliber wie Mutschelbach. Der FV Heddesheim kommt am kommenden Sonntag nach Gommersdorf und anschließend geht es zum 1. FC Mühlhausen in den Kraichgau. eub