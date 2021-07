VfR Gommersdorf testet gegen Hall

Der Jagsttäler Verbandsligist VfR Gommersdorf steckt mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison. In einem Testspiel beim Oberligisten TSV Ilshofen kassierte der VfR drei Treffer vom TSV-Torjäger Benjamin Kurz im zweiten Abschnitt. Beim Landesligisten TSG Öhringen wurde mit 3:2 gewonnen. Bedauerlicherweise hat sich im Training Spielführer Fabian Geissler das Handgelenk gebrochen hat und für einige Wochen fehlen wird. Am heutigen Mittwoch, 14. Juli, geht es nun zu Hause im dritten Testspiel gegen den württembergischen Verbandsligisten Spfr. Schw. Hall. Die Sportfreunde streben in der neuen Spielzeit eine Spitzenposition an. eub

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1