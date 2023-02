VfR Gommersdorf jubelt über drei wichtige Punkte

VfR Gommersdorf – SV Spielberg 2:1

Gommersdorf: Bieniek, Meinczinger, Pöthe (83. Conrad), Geissler, Obertautsch, Spitznagel, Siegfried, Henning, Hespelt, Reuther (90. Beck), Vollmer (86. Camicia).

Spielberg: Dressler, Sollorz (83., Diringer), R. Müller (83. Seemann), St. Müller (57. Ritter), M. Gondorf, Geckle, Veith, Weber, Herzog, Fetzner (70. Wiccynski), F. Gondorf.

Tore: 1:0 (77.) Julian Henning, 2:0 (79.) Dennis Vollmer, 2:1 (86.) Sandro Weber. – Schiedsrichter: Dennis Boyette (Mannheim). – Zuschauer: 150.

Mit einer dicken Überraschung begann die Restrundensaison für den VfR Gommersdorf: Gegen den favorisierten SV Spielberggewannen die Jagsttäler in der Verbandsliga mit 2:1.

Über die gesamte Spielzeit waren die Gäste spielbestimmend, doch am Ende zahlten sich die Kampfkraft und die kaltschnäuzigen Abschlüsse von Julian Henning (77.) und Dennis Vollmer (79.) durch ihre Tore aus.

Die Gäste begannen mit viel Schwung und setzten die Gommersdorfer unter Druck, doch ein Treffer wollte in der Anfangsphase ihnen nicht gelingen. Torjäger Fabian Geckle (9.) zielte nach einem langen Ball aus der Abwehr knapp vorbei. Minuten später parierte VfR-Keeper Jannis Bieniek einen Flachschuss von David Veith (16.) bravourös.

Danach hatten sich die Gommersdorfer besser auf den Gegner eingestellt und setzten manchen „Nadelstich“. Einer davon hätte die Führung sein können. Jan Reuther war rechts enteilt, passte nach innen, wo Paul Meinczinger (20.) die Chance zur Führung verpasste. Weiter versuchten die Gäste mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen, doch die klaren Chancen hatten vor dem Seitenwechsel die Gommersdorfer.

In der zweiten Hälfte zeigten die Gäste weiterhin ihr Können, aber Gommersdorf hielt dagegen. SVS-Schlussmann Dressler lenkte einen strammen Schuss von Julian Henning (54.) gerade noch über die Querlatte.

Gommersdorf setzt weiter auf seine mannschaftliche Geschlossenheit und hatte auch dann das nötige Glück auf seiner Seite. So in der 61. Minute, als die fast gesamte VfR-Abwehr die drei Versuche des SVS zum Torerfolg abwehrte. Die Spielberger ließen zwar Ball und Gegner laufen, aber die Gommersdorfer hatten durch ihre Kampfkraft immer eine Antwort. Auch nach vorne. Dann bogen die Gommersdorfer auf die Siegerstraße ein. Ein schnell ausgeführter Freistoß von Fabian Geissler schloss Julian Henning (77.) mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 1:0 für Gommersdorf ab. Bis sich die Gäste danach wieder richtig positioniert hatten, schlug es zum zweiten Mal in ihrem Gehäuse ein. Dennis Vollmer (79.) war frei durch und schloss kaltschnäuzig zum 2:0 ab.

Danach setzten die Spielberger alles auf eine Karte, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Nach dem Abstaubertor von Sandro Weber (84.) mussten die Gommersdorfer noch einige turbulente Schlussminuten überstehen. Am Ende war der Jubel groß über den 2:1-Erfolg gegen eine Spitzenmannschaft der Verbandsliga, die sich sicherlich mehr ausgerechnet hatte.