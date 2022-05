VfR Gommersdorf fährt ersten Sieg des Jahres ein

SV Langensteinbach – VfR Gommersdorf 0:2

Langensteinbach: Fabry- Müller, Haramustek (82., Schmider), Leimann (68., Kröbel), Kuhn, Stachura (36., Schiatti), Kraski, Rosa, Reuer, Roth (82., Cakan)- Riedel

Gommersdorf: Petrowski-Conrad, Breuninger, Herrmann, Geissler- Feger, Weippert (91., Cebulla), Gärtner (88., Bender), Hespelt (81., Walter), Vollmer, Baust.

Tore: 0:1 (33.) Dennis Vollmer, 0:2 (44.) Jan Baust. – Schiedsrichter: Najib Nasser. – Besucher: 150.

In einem sonnenüberfluteten Sportpark beim SV Langensteinbach fand der VfR Gommersdorf gerade noch zur rechten Zeit in die Erfolgsspur zurück. Mit dem ersten Sieg im Jahr 2022 gelang den Jagsttälern im Spiel der Verbandsliga Baden am 27. Spieltag ein enorm wichtiger Dreier in der Fremde gegen einen direkten Konkurrenten um den Abstiegs- bzw. Relegationsplatz. Durch den 2:0-Sieg schoben sich die Jagsttäler auf den ersten Nichtabstiegsplatz. „Schon in den letzten Spielen gegen die Spitzenmannschaften hatte sich eine Steigerung angedeutet. Dass ein verdienter Erfolg heraus sprang, ist für uns in der momentanen Situation enorm wichtig“, sagte VfR-Teammanager Daniel Gärtner.

Mental ist unter der Woche auf dem Gommersdorfer Trainingsgelände wohl einiges passiert. Der zuletzt überragende Torjäger der Langensteinbacher, Dominic Riedel, biss bei Jan Conrad, Niklas Breuninger und Fabian Geissler bis auf eine Ausnahme auf Granit.

Die Wichtigkeit der Begegnung war beiden Mannschaften bewusst. Das beeinflusste ab und an den Spielaufbau. Im ersten Abschnitt hatten die Gommersdorfer leichte Feldvorteile und nutzten ihre Möglichkeiten. Einen langen Ball aus der Abwehr der Gommersdorfer ließ ein Langensteinbacher Abwehrspieler über den Scheitel rutschen. Diese Möglichkeit ließ sich Dennis Vollmer (33.) nicht entgehen. Er erlief den Ball und hob ihn über den heraus eilenden SV-Torhüter hinweg zum 1:0 ins Tor. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste aus dem Jagsttal. Aus dem Mittelfeld kommend, leitete Markus Gärtner den zweiten Treffer ein. Mit einem Pass in die Gasse bediente er Jann Baust (44.), der zum 2:0 einschob.

Doch aufgegeben haben die Platzherren nicht, kassierten aber für ihren Einsatz drei gelbe Karten. Gommersdorf spielte weiter seine Trümpfe aus und hätte auch erhöhen können. Insgesamt stand die Gommersdorfer Defensive sehr gut. Nur eine Möglichkeit hatten die Platzherren. Nach zwei Doppelpässen an der Sechszehnmeterlinie war plötzlich ein SVL-Akteur frei, doch sein Schlenzer flog am Tordreieck vorbei. „Unsere Mannschaft hat sich auf das Wesentliche konzentriert und um jeden Ball gekämpft. Das war der Grund für den Erfolg. Zudem hatten wir die Mehrzahl an Torchancen“, zog Daniel Gärtner sein Schlussfazit.