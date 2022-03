VfR bleibt 2022 sieglos und muss sich wieder ernsthafte Gedanken machen

FC Zuzenhausen – VfR Gommersdorf 5:1

Zuzenhausen: Mistele- Strein, Selz, Refior, Wild (85., Paling), Fellhauer, Heinlein (81., Gutzeit), Fischer, Reißfelder (85., Mieczko)- Kendel (86., Guntermann), Zuleger

Gommersdorf: Petrowski- Bender (82., Süßmann), Mütsch (55., Conrad), Breuninger, Geissler- Feger, Beck (82., Scheifler), Schuler, Schmidt- Vollmer, Baust

Tore: 1:0 (33.) Refior, 2:0 (40.) Selz, 2:1 (41.) Schmidt, 3:1, 4:1 (53., 79.) Kendel, 5:1 (81.) Heinlein. – Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Bonlanden). – Zuschauer: 98.

Eine deutliche 1:5-Abfuhr erhielt der VfR Gommersdorf bei seinem Gastspiel der Verbandsliga Nordbaden beim FC Zuzenhausen. Im vierten Spiel nach der Winterpause gab es die zweite Niederlage. Lange sah es zwar nicht nach einer hohen Niederlage aus, doch in den entscheidenden Duellen hatten die „Grün-Weißen“ die Nase vorn. Felix Kendel avancierte mit seinen zwei wichtigen Treffern zum Matschwinner. Er erzielte zum richtigen Zeitpunkt seine Treffer für seine Farben. Bei frühlingshaften Temperaturen fand die Partie auf Kunstrasen statt, was den Platzherren sichtlich entgegen kam. Was schon vor dem Spiel klar war, mussten die Gommersdorfer ersatzgeschwächt antreten.

Gärtner: Zu hoch“

Das Fazit von VfR-Teammanager Daniel Gärtner: „Das Ergebnis ist deutlicher als der eigentliche Spielverlauf war. Der Sieg für den FC Zuzenhausen zwar verdient, aber ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Die Mannschaft mit der am Ende besseren Physis hat sich heute durchgesetzt“.

Von Spieltage zu Spieltag kristallisiert sich immer mehr eine Dreiklassengesellschaft in der Verbandsliga heraus. Vorne die drei Mannschaften ATSV Mutschelbach, SV Spielberg und der VfR Mannheim, die um den Aufstieg spielen. Dahinter ein breites Mittelfeld vom VfB Eppingen bis zur TSG 1862/09 Weinheim, die den Platz neun mit 27 Punkten einnehmen. Die Gommersdorfer auf Platz zehn haben 23 Punkte, sechs Punkte auf den Relegationsplatz und elf auf den ersten Abstiegsplatz.

Es könnte für die Jagsttäler noch eng werden, denn in dieser Phase kommen mit dem ATSV Mutschelbach, FV Heddesheim und dem 1. FC Mühlhausen schwerste Kaliber an den nächsten drei Spieltagen auf sie zu.