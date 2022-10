VfB verkauft sich sehr gut

SV Wachbach – VfB Bad Mergentheim 2:1

Wachbach: Hadamek, Thissen (60. Weiß), Stein, Fries (87. Schlund), Thomas (83. Simon Kißling), Gutsche, Feidel, Schuler, Stier, Botsch (44. Schmitt), Wolfarth.

Bad Mergentheim: Dries (20. Dell Anna), Braun (66. Reichert), Sanyang, Graf, Hehn (74. Ondrasch), Akdas, Zehnter, Wolfart, Hay (74. Hosseini), Heling, Fritsch.

Tore: 1:0 Jannik Wolfarth (9.), 2:0 Felix Gutsche (17.), 2:1 Luis Zehnter (90.). – Schiedsrichter: Marcel Beck (SV Sindelbachtal). – Zuschauer: 400.

Der SV Wachbach ist und bleibt die unumstrittene Nummer Eins im Altkreis Mergentheim: Nach dem 4:0 in Niederstetten setzte sich das Team von Arben Kaludra auch im Bezirksliga-Derby gegen den zweiten Aufsteiger VfB Bad Mergentheim mit 2:1 durch.

„Derbysieger, Derbysieger“ skandierten die Spieler der Gastgeber nach dem Spiel merklich erleichtert, denn der VfB hatte ihnen am Samstag vor großer Zuschauerkulisse alles abverlangt und seine Haut sehr teuer verkauft.

Die Gäste begannen forsch und in der Anfangsphase spielte sich das Geschehen überraschend ausschließlich in der Hälfte des Favoriten ab. Für wirkliche Gefahr für das gegnerische Gehäuse konnte der Aufsteiger allerdings nicht sorgen.

Anders die Hausherren, die ihren ersten Angriff durch Jannik Wolfarth gleich mit dem Führungstor abschlossen und nur acht Minuten später auf 2:0 erhöhten. Es war ein Treffer zum Mit-der-Zunge-schnalzen: Achim Feidel bediente Jannik Wolfarth, der das Leder von der Grundlinie direkt zu Felix Gutsche ins Angriffszentrum weiterleitete. „Das haben wir geübt und es war auch sehr gut gemacht- da haben wir Qualität gezeigt“, freute sich der SV-Coach um im gleichen Atemzug festzustellen, dass dieses Tor „leider nicht zu Leichtigkeit und Selbstsicherheit bei uns geführt hat“.

Kopf aus der Schlinge gezogen

Tatsächlich waren im weiteren Verlauf der ersten Hälfte nur noch Torgelegenheiten aufseiten der Gäste zu verzeichnen. „Wir haben nach dem 0:2-Rückstand gegen effiziente Wachbacher den Kopf aus der Schlinge gezogen und in dieser schwierigen Situation ein gutes, neues Gesicht gezeigt“, lobte VfB- Sportvorstand Andre Herber das Aufbäumen seines Teams, das allerdings die erforderliche Torgefährlichkeit vermissen ließ und Nachlässigkeiten der durch Erkältungen und Verletzungen etwas geschwächten Gastgeber nicht bestrafen konnte. Den Gästen fehlte an diesem Nachmittag einfach das „Zielwasser“ und die SVW-Abwehr hatte die beiden Top-Torjäger Sandro Wolfart und Dogukan Akdas recht gut im Griff, so dass SV-Keeper Jannik Hadamek nicht ernsthaft geprüft wurde.

Wesentlich mehr zu tun bekam Davide Dell Anna, der ab der 20. Minute für den ohne gegnerisches Verschulden verletzten David Dries das Gästetor hütete. Der VfB-Torwarttrainer, der auf die Frage eines Zuschauers nach seinem Alter humorvoll auf seine Rückennummer 47 zeigte, hielt die Gäste mit glänzenden Reaktionen im Spiel: Beim Freistoß von Yannik Stein per Fußabwehr (70.) und zwei Mal gegen Felix Gutsche, der unter anderem in der 71. Minute alleine auf ihn zulief. Die dickste Chance des SVW, den Sack endgültig zuzumachen, ließ Fabian Schuler ungenutzt, als er in der 52. Minute nach einem Querpass den Ball freistehend aus kurzer Distanz über die Latte ballerte. „Wir haben es versäumt nachzulegen“, bemängelte der Trainer der Gastgeber, die nach dem sehenswerten 2:1- Anschlusstreffer in der 90. Minute durch Luis Zehnter sogar noch kurz um den verdienten Sieg bangen mussten.

„Das Tor hätte früher fallen müssen“, meinte Andre Herber Bezug nehmend auf die Dominanz seines Teams in der Schlussviertelstunde,“ so war es leider nur noch Ergebniskosmetik“.

„Hut ab vor dem VfB“

„Hut ab vor dem VfB, der sich gut präsentiert hat und ein fairer Verlierer war“, äußerte sich SV- Coach Arben Kaludra sehr anerkennend zum Auftritt der Gäste in einem betont fairen Derby, das mit Marcel Beck, so auch Herber und Kaludra unisono, einen ausgezeichneten Spielleiter hatte.