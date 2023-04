VfB Reicholzheim gewinnt Spitzenspiel durch einen Elfmetertreffer

TSV Assamstadt – VfB Reicholzheim 0:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Assamstadt: Michael Rupp, Münch, Ostertag, Stauch, Geißler, Langer, Pollak (67. Simon Hügel, 81. Ismaili), Rumm, Andreas Rupp, Tremmel, Wagner (75. Pascal Hügel).

Reicholzheim: Stefan Ochs, Elshani (85. Siegler), Jesser, Seubert, Volpert (90. Nosov), Köhler, Lampert, Anton Ochs, Christian Schlör, Schumacher (66. Bick), Trauth.

Mehr zum Thema Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim VfB Reicholzheim lässt wichtige Punkte liegen Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim Dittwar/Heckfeld mit erstem „Dreier“ der Saison Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga Tauberbischofsheim FV peilt ersten „Dreier“ des Jahres an Mehr erfahren

Tor: 0:1 Anton Ochs (74./Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Fatih Kerem Icli (Lauda-Königshofen). – Zuschauer: 220.

„Heute wird es mit Sicherheit keinen Schönheitspreis geben“, sagte TSV-Urgestein Bruno Ansmann schon wenige Minuten nach Anpfiff des Kreisliga-Spitzenspiels zwischen den beiden punktgleich führenden Teams des TSV Assamstadt und des VfB Reicholzheim. Und wie es sich für einen Fußball-Fachmann auch gehört, sollte Bruno Ansmann absolut Recht behalten.

Da es im Fußball aber nicht um Schönheitspreise geht, sondern einzig und allein um Tore und Punkte, durften am Ende die Spieler und Fans des VfB Reicholzheim frohgelaunt den recht weiten Heimweg antreten, behielten die Gäste doch am Ende mit 1:0 die Oberhand – und das alles in allem nicht einmal unverdient.

Es ist schon ungewöhnlich, dass eine Liga von gleich drei Mannschaften derart dominiert wird wie in dieser Saison die Kreisliga Tauberbischofsheim. Der TSV Assamstadt, der VfB Reicholzheim und der TSV Tauberbischofsheim sind hier wahrlich eine Klasse für sich. Keine andere Mannschaft der Kreisliga kann diesem „Dreigestirn“ fußballerisch das Wasser reichen. Das zeigt sich ganz besonders in der Tatsache, dass noch keines der anderen zwölf Kreisliga-Teams auch nur einen einzigen Sieg gegen eine Mannschaft aus diesem Spitzentrio gewonnen hat. Die jeweils eine Niederlage, die das Führungsterzett vor diesem Spieltag auf dem „Minuskonto“ hatte, resultierten ausnahmslos aus den direkten Duellen untereinander.

Es stand also viel auf dem Spiel, und das merkte man den beiden Mannschaften sofort an. Eine gewisse Nervosität war deutlich spürbar. Die Platzherren versuchten zwar, das Spielgeschehen an sich zu reißen, doch die Hintermannschaft der Gäste, die von Spielertrainer Alex Jesser hervorragend dirigiert wurde, machte immer wieder geschickt die Räume eng und ließ den TSV fast nicht zur Entfaltung kommen.

Auf der anderen gelang den Gästen in der Offensive zunächst nicht viel. Doch das sollte sich so nach einer halben Stunde ändern. Es waren zwar keine Angriffswellen, mit denen der VfB das TSV-Tor „bedrohte“, aber immerhin wurden einige „Nadelstiche“ gesetzt. Die beste Chance in der ersten Hälfte hatten so auch die Reicholzheimer, doch Labinot Elshani war etwas zu eigensinnig und versuchte es auf eigene Faust, anstatt den besser postierten Simon Lampert anzuspielen. So war TSV-Schlussmann Michael Rupp der „lachende Dritte“, indem er gerade noch zur Ecke klärte.

Auch nach dem Wechsel fiel Assamstadt gegen die stabile VfR-Hintermannschaft nicht viel ein. Als es schon nach einem 0:0 roch, gelang den Gästen dann der vielzitierte Pass in die Schnittstelle der Abwehrkette. Oliver Bick tauchte allein vor dem TSV-Keeper auf und der holte ihn von den Beinen. Der souveräne Schiedsrichter Fatih Icli entschied sofort auf Elfer – und Anton Ochs verwandelte ebenso souverän.