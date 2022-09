VfB noch immer ohne Sieg

VfB Bad Mergentheim – TSV Michelfeld 0:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bad Mergentheim: Dries, Heling (73. Besart), Wolfart, Ondrasch, Fritsch, Akdas, Hay (46. Ebel, 67. Ditz), Braun, Reichert (86. Hehn), Sanyang, Graf.

Bad Mergentheim (in Blau) unterliegt Michelfeld mit 0:1. © Robert Stolz

Michelfeld: Gorzawski, Balaban (77. Nierichlo), Maas (73. Overcenko), Fabian Fritz (88. David Fritz), Gebert, Göltenboth, Loßner (90.+2 Beck), Probst, Schmieg, Huber, Schumacher.

Mehr zum Thema Bezirksliga VfB holt einen Punkt in Gammesfeld Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bezirksliga Hohenlohe Die beiden Aufsteiger wollen nicht länger Lehrgeld bezahlen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bezirksliga Hohenlohe Von bitteren Momenten und dem „anderen Wind“ Mehr erfahren

Tor: 0:1 Balaban (3.). – Schiedsrichter: Harald Fuder (Lauffen am Neckar).

Der VfB Bad Mergentheim startete gut in die Partie und hatte bereits in der ersten Minute durch Sandro Wolfart per Kopf die Möglichkeit zur Führung. Im Gegenzug erzielte der TSV Michelfeld nach einer Unachtsamkeit der VfB-Hintermannschaft bereits nach fünf Minuten das 0:1. Keineswegs geschockt zeigte sich der VfB und sorgte in der ersten Hälfte mit gutem Spiel gegen den Ball für eine ausgeglichene Partie. Kurz vor der Pause traf Dogukan Akdas nur die Latte – die bis dato größte Chance zum Ausgleich.

Im zweiten Durchgang erwischte der VfB den besseren Start, Akdas hatte mehrere Großchancen zum Ausgleich. Ab der 75. Spielminute gab es Tormöglichkeiten für den TSV. VfB-Torhüter Dries zeichnete sich in dieser Phase mehrfach mit guten Paraden aus. Das Spiel nahm nochmals an Fahrt auf. Mustapha Sanyang traf für den VfB erneuert nur die Latte. Am Ende brachte Michelfeld den Sieg mit viel Übersicht und Cleverness über die Zeit.