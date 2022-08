VfB holt einen Punkt in Gammesfeld

Spvgg. Gammesfeld – VfB Bad Mergentheim 2:2

Gammesfeld: Denecke, Preunkert, Rahn, Andreas Schmieg, Timo Beck, Marius Beck (63. Lars Langenbuch), Fischer, Jan Langenbuch, Schürger (53. Utz), Aaron Weber, David Weber.

Bad Mergentheim: Dries, Wolfart (77. Agaj), Ondrasch, Fritsch, Besart (68. Hosseini), Akdas, Hay (71. Ebel), Braun, Reichert, Sanyang, Graf.

Tore: 0:1 Reichert (49.), 1:1 Aaron Weber (62.), 1:2 Akdas (75.), 2:2 Jan Langenbuch (90.). – Schiedsrichter: Armin Volpp (Schöntal).

Ein Elfmeter in der Schlussminute sicherte der Spvgg. Gammesfeld ein am Ende leistungsgerechtes Unentschieden. Die Gäste erarbeiteten sich in der ersten Spielhälfte eine leichte Überlegenheit und kamen zu guten Möglichkeiten. Dogukan Akdas tauchte immer wieder gefährlich vor dem Tor von Achim Denecke auf. Doch die Gammesfelder Abwehr war auf der Hut. Gegen Ende der ersten Hälfte kam die Spvgg. auch zu Möglichkeiten. Schürger scheiterte mit seinem Schuss am Torhüter, und Beck verpasste eine genaue Hereingabe vor Preunkert nur knapp.

Nach der Pause war zunächst wieder der VfB am Drücker und kam in der 48. Minute durch Reichert zum 0:1. Kurz darauf verhinderte Denecke mit einer guten Parade das mögliche 0:2. Mit einem herrlichen Weitschuss traf Aaron Weber in der 62. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf kam der eingewechselte Lars Langenbuch mit einem Kopfball zur nächsten guten Chance. Eine Direktabnahme von Timo Beck lenkte der VfB-Keeper gerade noch mit den Fingern über die Latte.

In einer hektischen Schlussphase ging das Spiel hin und her. 15 Minuten vor Spielende traf der VfB aus kurzer Distanz nach einem Getümmel im Strafraum zum 1:2. Als alle schon mit dem Schlusspfiff rechneten, gab es Freistoß für die Spvgg. Dieser wurde zunächst geklärt, dann kam der Ball zurück auf Lars Langenbuch, der bediente Utz. Bevor dieser sich in Position brachte, wurde er von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jan Langenbuch zum 2:2.