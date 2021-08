Der Spieltag im Fußballkreis Buchen - Eubigheim und Leibenstadt starten furios in die Saison der Kreisklasse B / Favorit Bödigheim strauchelt gleich einmal in der A-Klasse VfB Heidersbach entscheidet Kellerduell in Schweinberg für sich

Der FC Eubigheim (in Lila) ließ es im ersten Saisonspiel der B-Klasse gegen die SpG Waldhausen/Laudenberg/Heidersbach II mit 7:0 ganz schön krachen. © Herrmann