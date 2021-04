Wie stehen eigentlich die „Betroffenen“, also Funktionäre, Trainer und Spieler zur Verbandsentscheidung, die Saison abzubrechen? Wir haben uns einmal stellvertretend bei einigen Vereinen umgehört.

Walter Lausecker, Vorsitzender des SV Nassig: „Es ist eine weise Entscheidung, die der Verband nun gefällt hat. Wir haben sie eigentlich auch genau so erwartet, denn es ist der einzige richtige Weg. Jetzt haben die Vereine Zeit, um ein bisschen zu verschnaufen und dann in Ruhe die kommende Spielzeit zu planen. Die letzten Monate waren voller Ungewissheit. Wichtig wäre es jetzt, zumindest für die Kinder und Jugendlichen bald wieder Trainingsmöglichkeiten zuzulassen.“ Reinhold Klingmann, Abteilungsleiter TSV Rosenberg: „Der TSV kann die Entscheidung zu hundert Prozent akzeptieren. Natürlich ist es schade - vor allem für die Jungs, die auch in der fußballfreien Zeit gut gearbeitet haben. Wir hätten die Hinrunde gerne zu Ende gespielt, auch um zusehen, wo es für uns hingegangen wäre. Für die Fans und die Sportheime ist es schwierig, da sie nun schon eine lange Zeit auf ihren geliebten Sport verzichten müssen.“

Alois Schmitt, Abteilungsleiter TSV Markelsheim: „Die Entscheidung ist aufgrund der pandemischen Entwicklung unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Aspekte aus unserer Sicht die absolut richtige Entscheidung. Aus sportlicher Sicht ist die Beendigung für die SGM Markelsheim/Elpersheim natürlich sehr bitter, da wir bereits in der vergangenen Saison 19/20 als Tabellenzweiter keine Relegationsspiele austragen durften. Wir nehmen die Annullierung sportlich fair auf.“

Arben Kaludra, Trainer SV Wachbach: „Es war unmöglich, eine faire Lösung für alle Vereine zu finden. Der Abbruch ist bitter für Vereine, die gerade oben stehen. Dennoch bin ich der Meinung, dass der Fußball keine Sonderstellung einnehmen kann, solange andere Bereiche des Lebens wie beispielsweise Schulen derart eingeschränkt sind.“ Michael Karle, Trainer FV Brehmbachtal: „Es ist absolut nachvollziehbar und meiner Meinung nach auch der richtige Schritt. Natürlich hätten wir alle gern die Saison sportlich zu Ende gebracht, aber es geht halt nicht und dafür gibt es auch keine Alternative. Ich hoffe, dass jetzt recht zügig Modelle erarbeitet werden, damit zumindest Kinder und Jugendliche bald wieder auf den Sportplatz dürfen.“

Adrian Haser, Spieler TSV Unterschüpf/Kupprichhausen: „Ich hätte die Saison gerne zu Ende gespielt, wenn es möglich gewesen wäre – vor allem, weil wir tabellarisch auch gut standen. Es war für viele Spieler klar, dass die Saison nicht weiter geht. Es wäre schön gewesen, wenn diese Entscheidung früher gefallen wäre, da die Trainer und Vereinsverantwortlichen so Planungssicherheit gehabt hätten.“ Patrick Biringer, Spieler TSV Höpfingen: „Natürlich ist es schade für die Mannschaft, dass die Saison nun annulliert wird. Jedoch finde ich, dass es die richtige Entscheidung war, gerade weil die Situation aktuell sehr ungewiss ist. Wir hoffen nun, dass die kommende Saison ohne Zwischenfälle gespielt werden kann.“

Jan Ziegler-Schulz, Spieler TV Niederstetten: „Prinzipiell finde ich die Entscheidung richtig, auch wenn der Amateursport erst einmal weiterhin ruht. Im Endeffekt bleibt auch nichts anderes übrig, als die Entscheidung zu akzeptieren. Dass die Saison abgebrochen wird, ist für die besonders bitter, die die Ligen anführen. Man sollte erst wieder starten, wenn auch gewährleistet wird, dass die Saison nicht wieder nach ein paar Spielen unterbrochen werden muss.“

