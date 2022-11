Verschärftes Verfahren

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Konsequenzen aus den Insolvenzfällen der vergangenen beiden Jahre in der 3. Liga gezogen und weitere Verschärfungen für das Zulassungsverfahren beschlossen.

Eine der Maßnahmen ist eine strengere Sanktionierung für Klubs bei erheblichen Überschreitungen der geplanten Personalaufwendungen während der Saison. Bisher waren in diesen Fällen in der Regel Geldstrafen ausgesprochen worden. Künftig ist – abhängig vom Umfang des Verstoßes – auch ein Abzug von bis zu drei Punkten und damit eine unmittelbare sportliche Auswirkung fest in den Richtlinien verankert.

Beschlossen hat das Präsidium darüber hinaus, dass Klubs der 3. Liga, deren Gesamterträge zu 80 Prozent oder mehr für Personalaufwendungen im Spielbetrieb verwendet werden, eine zusätzliche Liquiditätsreserve in Höhe von einer Million Euro hinterlegen müssen. Mit der zusätzlichen Liquiditätsreserve soll ein Risikopuffer geschaffen werden und zugleich die Hürde für die Klubs höher gesetzt werden, überhaupt derart stark ins wirtschaftliche Risiko zu gehen. Wird eine erforderliche Liquiditätsreserve nicht fristgerecht erbracht, hätte dies die Verweigerung der Zulassung für die 3. Liga zur Folge.

Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sagt: „Die Vorfälle um den KFC Uerdingen und Türkgücü München haben einen Schatten auf die 3. Liga geworfen und die insgesamt positive Entwicklung der Liga erheblich getrübt. Daraus haben wir Lehren gezogen und in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss 3. Liga und seinen Vereinsvertretern zielgerichtet reagiert. Ziel der beschlossenen Verschärfungen ist eine wirksamere Prävention und eine noch höhere Transparenz in den Regularien des Zulassungsverfahrens.“

Zuletzt sorgte ein Zwischenbericht rund um die Insolvenz von Türkgücü München für Schlagzeilen. Demnach soll der Fehlbetrag in der Saison 2020/21 noch viel größer gewesen sein als bisher angenommen wurde. Dies legt ein Bericht der Kanzlei, die die Insolvenz des einstigen Drittligisten abwickelt, offen. „Einer vorliegenden vorl. Gewinn- und Verlustrechnung zum Geschäftsjahr bis 30.06.2021 zu Folge sollen alleine in diesem Zeitraum Verluste von 5,3 Mio. Euro entstanden sein“, heißt es in dem Dokument. Bisher stand immer ein Verlust von rund vier Millionen Euro im Raum. Zudem dürften wohl viele Gläubiger leer ausgehen. „Die Gläubiger werden in Folge hoher Masseverbindlichkeiten aus Löhnen und Gehältern vsl. mit keiner Quote rechnen können“, zitiert das Fachmagazin „Kicker“ aus dem Report. Dies könnte auf ein zu langes Zögern in Sachen Insolvenzanmeldung hindeuten. pati