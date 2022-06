Verschärfter Abstieg in neuen Bezirken

Mit einer deutlichen Mehrheit von 79,2 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen haben sich die Stimmberechtigten im Rahmen des außerordentlichen Verbandstags des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) sowohl für eine Änderung der Spielklassenstruktur als auch der Verbandsstruktur ausgesprochen (wir berichteten). In einer geheimen Abstimmung gaben 286 Stimmberechtigte ihr Votum ab und übertrafen mit 226 Ja-Stimmen bei 59 Nein-Stimmen die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Satzungsänderung deutlich.

Als Hauptgründe für die strukturellen Anpassungen führt der WFV sowohl die unterschiedliche Größe einzelner Bezirke auf Basis der Mannschaftszahlen sowie die stark abnehmende Mannschaftszahlen im Spielbetrieb an. Die Grundlage für die Berechnung bildeten die Mannschaftszahlen der Herren pro Bezirk (Stand März 2019). Ostwürttemberg mit 213 Mannschaften sei die bislang größte Spieleinheit. Der Bezirk Zollern dagegen umfasst lediglich 83 Mannschaften im Herren-Spielbetrieb. Im Durchschnitt bildeten 155,1 Herren-Mannschaften eine Spieleinheit.

Gerade in den ländlichen Gebieten sei, so der WFV, eine abnehmende Tendenz der Mannschaftszahlen und gleichzeitig eine starke Zunahme an Spielgemeinschaften festzustellen. Es zeichne sich ab, dass ein flächendeckender, pyramidal aufgebauter Spielbetrieb in den bisherigen Strukturen perspektivisch nicht mehr organisiert werden kann.

Fünf Regionen stärker betroffen

Die neue Verbandsstruktur in zwölf Bezirken (Modell 1-4-12c) wirke sich besonders in fünf Regionen Württembergs aus. Als kleinste Einheiten dienen die 39 Schiedsrichtergruppen, die damit in ihrer Struktur unangetastet blieben.

Die Vereine im westlichen Teil (SRG Calw) des bisherigen Bezirks Böblingen/Calw werden künftig in einem neuen Bezirk mit den Vereinen im bisherigen Bezirk Nördlicher Schwarzwald gemeinsam spielen. Die Vereine im Bereich Böblingen (SRG Böblingen) bilden ein neues Spielgebiet gemeinsam mit dem bisherigen Bezirk Stuttgart. Die Vereine im nordwestlichen Teil des bisherigen Bezirks Hohenlohe (SRG Künzelsau, Bad Mergentheim und Öhringen) bilden gemeinsam mit dem bisherigen Bezirk Unterland ein neues Spielgebiet. Die Vereine im südöstlichen Teil des bisherigen Bezirks Hohenlohe (SRG Crailsheim und Schwäbisch Hall) spielen gemeinsam mit den Vereinen des bisherigen Bezirks Rems/Murr. Die beiden bisherigen Bezirke Schwarzwald (SRG Tuttlingen und Rottweil) und Zollern (SRG Zollern) bilden gemeinsam ein neues Spielgebiet. Die bisherigen Bezirke Donau/Iller und der nördliche Teil des bisherigen Bezirks Donau (SRG Ehingen) bilden ebenfalls gemeinsam ein neues Spielgebiet. Der restliche Teil des Bezirks Donau (SRG Sigmaringen und Saulgau) wird gemeinsam mit dem bisherigen Bezirk Riß zu einem neuen Spielgebiet.

Die bisherigen Bezirke Alb, Bodensee, Enz/Murr, Neckar/Fils und Ostwürttemberg behalten ihre bisherigen Strukturen bei. Über die Namensgebung der neuen Bezirke wird der Beirat bis Ende 2023 entscheiden. Die jeweils betroffenen Bezirke haben ein Vorschlagsrecht.

Teilweise verschärfter Abstieg

Mit einer Umstellung der Spielklassen von derzeit 16 auf zukünftig zwölf Bezirksligen soll, so der WFV in einer öffentlichen Mitteilung, ein pyramidaler Aufbau des Spielsystems (eine Bezirksliga, zwei bis drei Kreisligen A, darunter jeweils zwei bis drei Kreisligen B) erreicht werden. In den beiden kommenden Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 werden mit einem verstärkten Abstieg die Staffelgrößen sukzessive reduziert. Die endgültige Umstellung erfolgt dann zur Spielzeit 2024/25 mit der dann neuen Struktur 1-4-12 (eine Verbandsliga, vier Landesligen und zwölf Bezirksligen).

Der verschärfte Abstieg bezieht sich in erster Linie auf die Regionen, die neu strukturiert werden. Dort müssen die Bezirksligen in den beiden kommen Spielzeiten zunächst auf 14 und nachfolgend auf zwölf Vereine reduziert werden, gegebenenfalls mittels der Vorgabe einer „Normalzahl“ und eines gleitenden Abstiegs (genaue Anzahl der Absteiger steht erst nach Saisonende fest).

Drei statt vier Kreisligen A

Hauptsächlich in den neuen Bezirksstrukturen Hohenlohe/Unterland, Schwarzwald/ Zollern und Donau/Riß müssen nach Angaben des WFV die Strukturen der Kreisligen A ebenfalls geändert werden. Das heißt: Aus bisher vier Kreisligen A werden zukünftig drei Kreisligen A. Hier werde ebenfalls eine Normalzahl angesetzt und gegebenenfalls mit einem gleitenden Abstieg in den kommenden beiden Spieljahren die Staffelgröße reduziert. heiba