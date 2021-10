Der SV Wachbach schafft es derzeit noch nicht, ernsthaft um Platz eins mitzuspielen. Drei Niederlagen in den letzten vier Spielen, darunter mit Ilshofen II und Gaisbach zwei Hochkaräter und mit Niedernhall/Weißbach ein unbequemer Gegner, scheinen dies zu belegen. Nun geht es nach Untermünkheim, das Trainer Arben Kaludra noch spielstärker einschätzt.

Die Niederlage gegen Niedernhall/Weissbach will Kaludra gar nicht beschönigen: „Die haben wir uns selbst zuzuschreiben. Die wenigen Torchancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Im letzten Drittel waren wir schwach. Zudem leisten wir uns immer wieder vermeidbare Fehler in der Defensivarbeit. Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Schiedsrichter die unzähligen Fouls der Gäste kaum geahndet hatte, kein Spielfluss zustande kam und wir gleichzeitig trotz vieler Freistöße recht ungefährlich waren.“ Beim TuRa erwartet Kaludra ein offenes Spiel zweier Mannschaften, die Fußball wirklich spielen statt verhindern wollen. „Das kann für die Zuschauer recht unterhaltsam werden. Wir müssen die kapitalen Fehler abstellen.“ Benedikt Dörner, Philipp Kaufmann und Jannik Hadamek fallen weiter aus. „Hinten müssen wir seit längerem improvisieren.“

Nicht belohnt worden

„Wir haben die erste halbe Stunde richtig gut gespielt, hatten allerdings nicht das Glück und wurden leider nicht belohnt“, fasste SGM-Trainer Joe Strauß-Brix die Partie in Dünsbach zusammen. Dabei spielte er auf zwei spielentscheidende Szenen der Partie an. „Normalerweise muss der Schiri nach drei Minuten einen Spieler von Dünsbach wegen klarer Notbremse statt der gelben die rote Karte zeigen. Mitte der zweiten Hälfte erzielten wir durch einen super Spielzug ein Tor, welches wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Das Spiel wurde aufgezeichnet, auf dem Bild konnte man genau sehen, dass unser Spieler beim Zuspiel mindestens zwei Meter hinter seinem Gegenspieler startete. Eigentlich ist der Gegner ab der zweiten Minute nur noch zu Zehnt, und wir führen 1:0.“ So verlor die SGM den Faden und geriet durch einen Fehler im Spielaufbau in Rückstand. Als die SGM alles riskierte und hinten sehr offen war, kassieret die SGM das zweite Tor. Die Lage ist unverändert, auch gegen Bühlerzell ist ein Sieg Pflicht. „Wir verlieren sonst den Anschluss“ erklärt Strauß-Brix. Elias König-Daus fällt aus, Marco Baudisch ist noch fraglich. Jannik Silberzahn ist wieder im Kader.