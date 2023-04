Verfolgerduell: Zweiter zu Gast beim Dritten

Mit einem überraschenden 1:1 kehrte die SpG Balbachtal II von ihrem Spiel beim TSV Kreuzwertheim zurück. Wenn auch der Rückstand auf den Relegationsplatz gewaltig ist, so ist man offensichtlich doch gewillt, die Flinte nicht ins Korn zu werfen. Ob der Aufwärtstrend fortgesetzt werden kann, muss sich am Mittwoch gegen den ebenfalls auf einer Erfolgswelle schwimmenden FC Külsheim zeigen. Die Gäste kommen als leichter Favorit ins Balbachtal.

Die SpG Uissigheim II/Gamburg erholte sich dank eines spielfreien Wochenendes und trifft nun ebenfalls am Mittwoch auf den SV Nassig II. Die Gäste konnten dem Tabellenführer SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld ein Unentschieden abtrotzen und werden versuchen diesen Aufwind auch bei den Platzherren beizubehalten. Bei einem Sieg könnten sie die Heimelf tabellenmäßig sogar überflügeln. Möglich ist dies allemal, wobei die Leistungsstärke beider Teams auch ein Remis wahrscheinlich machen könnte.

Einen wichtigen Sieg errang der zuletzt nicht so erfolgsverwöhnte FC Grünsfeld II im Nachbarschaftsduell gegen die SpG Wittighausen/Zimmern. Nun kommt am Gründonnerstag die nur einen Punkt hinter den Gastgebern platzierte SpG Beckstein/Königshofen II ins Refresco-Stadion. Die Gäste punkteten am vergangenen Sonntag ebenfalls dreifach und werden sich zu wehren wissen. Nimmt man die Erfahrung und die Heimstärke der Platzherren als Gradmesser, müsste die volle Punktzahl bei den Hausherren verbleiben.

Mit einer knappen Niederlage gegen die SpG Impfingen/TBB II musste der FC Eichel seine Heimreise antreten. Nun steht mit der SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II ein weiteres Schwergewicht auf dem Tableau. Die Gäste haben ihre absolute Dominanz etwas verloren und müssen trotz der Tabellenführung um den direkten Aufstiegsplatz weiter hart kämpfen. Dies wird auch gegen den FC nicht anders sein. Nachdem beide Teams über spielerische Qualitäten verfügen, könnte die Tagesform den Ausschlag geben.

Nach ihrer erneuten Pleite gegen die SpG Beckstein/Königshofen II ist der Abstiegsrelegationsplatz für den SV Distelhausen noch weiter entrückt. Nun kommt als nächster Gegner der TSV Kreuzwertheim an die Tauber. Die Gäste haben sich im oberen Mittelfeld angesiedelt und können die Partie ganz entspannt angehen. Wenn auch der Punktverlust am vergangenen Wochenende etwas ärgerlich war, sollte man stark genug sein, die schwächelnde Heimelf in Zaum zu halten und die volle Punktzahl mitzunehmen.

Das Knallerspiel schlechthin findet zwischen der SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II und dem VfR Gerlachsheim statt. Während die Heimelf gegen den FC Eichel erfolgreich blieb, musste der Gast gegen den TSV Assamstadt mit nur einem Punkt Federn lassen. Bei einem Sieg könnte der Gastgeber bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten heranrücken.

Nach ihrer Niederlage beim FC Grünsfeld II bekommt die SpG Wittighausen/Zimmern die Chance, diese Scharte gegen den TSV Assamstadt II auszumerzen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn alles passt und die Heimelf an ihre Grenzen geht. Die Gäste werden, dank ihres Punktgewinns in Gerlachsheim, mit breiter Brust auflaufen und voll auf Sieg spielen. Für die Hausherren muss es darum gehen, den torhungrigen Sturm der Gäste an die Kette zu legen und selbst zielstrebig nach vorne zu agieren.