Verdientes 2:0 nach starker erster Hälfte

SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim: TSV Amicitia Viernheim II 2:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dittwar/Tauberbischofsheim: Behlau, Berberich (69. Boccagno), Strobel, Schwarz (66. Stang), Konrad, Scheuermann, Haas, Knüll, Schneider, Kilian (66. Rudelgaß), Höpfl (82. Götzinger).

Tore: 1:0 Sarah Kilian (28.), 2:0 Sabrina Knüll (42.). – Schiedsrichterin: Luisa Behringer (Gommersdorf)

Mehr zum Thema Fußball Ärgerlicher Gegentreffer Mehr erfahren Der Spieltag im Kreis Tauberbischofsheim SpG Dittwar/Heckfeld holt ihren ersten Punkt Mehr erfahren Fußball SpG-Damen treten zuhause an Mehr erfahren

Schon gleich nach Anpfiff machte die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim den deutlich besseren Eindruck.

Deutliche Überlegenheit

Die Gastgeberinnen dominierten die Partie und erspielten sich vielen gute Torchancen. In der 28. Spielminute belohnten sie dich dafür durch den Treffer von Sarah Kilian zum 1:0. Auch danach behielt die SpG die Spielkontrolle und Sabrina Knüll traf in der 43. Minute zum 2:0-Pausenstand. In der zweiten Hälfte war die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim nicht mehr so dominant. Direkt nach Anpfiff vergab eine Spielerin des TSV Amicitia Viernheim II eine sehr gute Chance nur ganz knapp. Vorallem in der Defensive war nun höchste Aufmerksamkeit gefordert. Das Team vereitelte jedoch alle Angriffe des Gegners vereiteln und hielt die „Null“.

Auf Tabellenplatz drei

Mit dem Sieg verbesserte sich die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim auf den dritten Tabellenplatz.