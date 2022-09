Verbundenheit zeigen

Sport im Verein ist Leidenschaft, Zusammenhalt und Gemeinschaft. Genau dafür steht jedes Trikot, jede Trainingsjacke, jedes Shirt mit Vereins-Logo, Vereinsname und Vereinsfarben. Deshalb rufen der Landessportverband Baden-Württemberg und die drei Sportbünde im Land den Trikottag der Sportvereine am 28. September aus.

Fast vier Millionen Baden-Württemberger und Baden-Württembergerinnen sind Mitglied in den über 11 000 Sportvereinen des Landes. Zusammen machen sie den Sport zur größten gesellschaftlichen Bewegung im Südwesten – und das soll beim Trikottag sichtbar nun auch werden.

„Seid dabei, liebe Vereinsmitglieder“, ruft Gert Rudolph, Präsident des Badischen Sportbunds Nord (BSB Nord) zum Mitmachen auf. „Zieht am Mittwoch, 28. September, euer Mannschaftstrikot, euer Shirt oder eure Trainingsjacke mit Vereinslogo an und zeigt damit allen eure Verbundenheit zum Sport in eurem Verein. Gemeinsam sind wir stark und bewegen was.“

Der „Trikottag BW“ ist eine gemeinsame Kampagne von: Landessportverband Baden-Württemberg, Badischer Sportbund Nord, Badischer Sportbund Freiburg und Württembergischer Landessportbund.