Verbessert, aber nicht gut genug

Neckarelz – VfB Eppingen 0:3

Neckarelz: Penz, Münz, N. Böhm, Yazji, Baumbusch (82. Yavuz), Reinmuth, Ilkin, Hatzis, Clausi (69. Bitz). Zechmeister, Wodarz (88. Özkiper).

Eppingen: Zeyrek, Hofmann, Elshanaj, Fitze (64. Felk), Sautter (74. Ayvaz), Reinbold (69. Bahran), Rudenko, Kradija, Rauh, Hoyer (77. Heckmann), Durmus.

Tore: 0:1 (24.) Rudenko, 0:2 (58.) Rauh, 0:3 (76.) Hoyer. – Schiedsrichter: Marcel Göpferich (Bruchsal). – Zuschauer: 40.

Stark verbessert präsentierte sich die Spvgg. Neckarelz im Verbandsliga-Heimspiel gegen den VfB Eppingen. Zwar setzten sich die Gäste am Ende mit 3:0 durch, trotzdem zeigte die Spielvereinigung ein ordentliches Spiel. Vor nur rund 40 Zuschauern im Elzstadion schoss Rudenko den VfB Eppingen im ersten Spielabschnitt in Führung (24.). Danach rettet VfB-Schlussmann Zeyrek bei einem Schuss von Ilkin stark und verhinderte so den Neckarelzer Ausgleich (38.). sorgte Rauh mit dem 2:0 für den Favoriten aus Eppingen (58.) für die Vorentscheidung. Auch danach versuchte die Spvgg. Neckarelz zwar alles, konnte aber nicht mehr den Anschlusstreffer erzielen. Denn auch das letzte Tor des Tages gehörte dem VfB Eppingen. Diesmal sorgte Hoyer für den 0:3 Endstand (76.). Damit stand die dritte Niederlage in Folge für die Spvgg. Neckarelz fest.