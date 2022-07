Verbessern kann man sich immer

Beim FC Külsheim fand erstmals in Kooperation mit der Torwartschule Liebenstein aus Wittighausen ein Torwartcamp statt. Der Fokus lag hierbei natürlich in der Trainingsarbeit für jüngere Torspieler.

Aus losen Gesprächen heraus entstand die Idee eines zweitägigen Torwart-Camps, das von Uwe Liebenstein und seinem Sohn Lukas geleitet wurde. Sven Schweder gilt seitens des FC Külsheim als Initiator des Camps. Co-Vereinsvorsitzender Sven Bohn begrüßte nun ein Dutzend junger interessierter Torleute.

In mehreren Einheiten auf dem Sportgelände des FC Külsheim gab es ein buntes Wechselspiel zwischen Sprungkraft- und Fangtechnik-Training, Spieleröffnung und Kraft-Ausdauer. Dies geschah abwechselnd entweder auf dem Rasenplatz oder im Sandkasten, dem so genannten „Berg der Leiden“ für Torleute. Den jeweiligen Tag abschließend fand eine Videoanalyse im Sportheim des FC Külsheim statt.

Vom Torhüter zum Torspieler

Speziell auf Torhüter ausgerichtete Camps gab es vor allem in der hiesigen Region eher nicht. Von Torhütern wird heutzutage immer mehr verlangt. Einst machten die Schlussmänner dem Begriff „Torsteher“ alle Ehre. Der moderne Torwart muss heute jedoch nicht nur Tore verhindern, sondern er ist stets in das Spiel mit eingebunden. Er soll das Spiel eröffnen, muss Situationen erkennen und „lesen“ und zum Teil sogar den früheren Libero geben.

Am Trainingscamp teilgenommen haben Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren aus dem nördlichen Main-Tauber-Kreis auf dem Gelände. Das einzige Mädchen war Stefania Andries, eine 13-jährige Torhüterin aus dem rumänischen Lugoj (bei Timisoara), ihres Zeichens Jugend-Nationalspielerin. Sie spielt bei Olimpia Cluj und belegte jüngst mit ihrem Team den dritten Platz in Rumänien. Sie hatte von dem Camp erfahren und wollte unbedingt hinzukommen. Möglich gemacht wurde ihr Teilnahme schließlich in Verbindung mit einem Besuch bei ihrer Tante.

In der Gruppe selbst herrscht ein kameradschaftliches Miteinander, die Teilnemer kannten sich vorher vornehmlich noch nicht. Sie alle einte der Gedanke, ihre Kenntnisse im Torspielerwesen verbessern zu wollen – und das taten die Jungs und das Mädchen denn auch reichlich. Maximilian (JSG Mittleres Taubertal) zum Beispiel ist 14 Jahre jung und und ist sich sicher, dass man sich immer weiter verbessern kann. Und sein jüngerer Bruder Felix fasst seine Ambitionen auf den Punkt genau zusammen: „Ich will im Tor besser werden.“

Tim (elf Jahre) aus Großrinderfeld war dabei, um etwas zu lernen“. Sein Großrinderfelder Vereinskollege Benedikt ist ebenso elf Jahre jung. Ihm gefallen besonders die Übungen mit dem Ball am Fuß und die Trainingsabschnitte mit den Themen „Übergreifen“ oder „Rauskommen“. Von den einzelnen Übungen werden auch Video-Mitschnitte gemacht. So können den Kindern die Gründe aufgezeigt werden, was sie technisch noch falsch machen und wie sie sich künftig verbessern können.

Am nächsten Tag standen in Külsheim dann noch Trainingseinheiten für erwachsene Torleute auf dem Programm.