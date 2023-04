Unterlagen eingereicht

Elf Bayernligisten und die drei bayerischen Drittligisten TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04 und SpVgg Oberfranken Bayreuth haben fristgerecht zum Stichtag ihre Bewerbungsunterlagen zur Teilnahme an der Regionalliga Bayern (Saison 2023/2024) eingereicht. Der FC Eintracht Bamberg, die DJK Gebenbach, der SSV Jahn Regensburg II, der SC Eltersdorf und der TSV Abtswind aus der Bayernliga Nord sowie der SV Schalding-Heining, der FC Ingolstadt 04 II, der SV Kirchanschöring, der FC Memmingen, der TSV 1874 Kottern und der TSV 1882 Landsberg aus der Staffel Süd haben ebenso eine Zulassung für die bayerische Spitzenliga beantragt.

„Dass auch in diesem Jahr wieder elf Bayernligisten die Zulassung für die bayerische Spitzenliga eingereicht haben, zeigt, dass die Regionalliga Bayern eine attraktive Spielklasse ist – auch für ambitionierte Amateurklubs. Da wir bewusst auf eine aufwendige Wirtschaftsprüfung verzichten, appelliere ich auch in diesem Jahr an die Vernunft der Vereinsverantwortlichen und eine finanzielle Planung mit Augenmaß, so wie das in der Vergangenheit stets der Fall war“, erklärt Jürgen Faltenbacher, Vorsitzender der Zulassungskommission der Regionalliga Bayern und BFV-Schatzmeister.

Bereits am 10. März hatten alle 20 aktuellen bayerischen Regionalligisten fristgerecht ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht. pati