Unterhaltsam für die Zuschauer – für die Trainer eher nicht

Im Nachholspiel des 17. Spieltags musste sich die TSG Hoffenheimn bei ihrem Tabellennachbarn in der Frauenfußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt mit einem Unentschieden begnügen und verpasste damit den Sprung auf den dritten Rang. 3:3 hieß es am Ende.

In einer mitreißenden Partie gingen die Gastgeberinnen früh in Führung (6.), die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch kämpfte sich durch Treffer von Fabienne Dongus (12.) und Paulina Krumbiegel (31.) aber stark zurück. Noch vor der Pause glich Frankfurt aus (42.).

Auch im zweiten Durchgang lieferten sich die beiden Teams einen engen Fight, Melissa Kössler sorgte schließlich erneut für die Führung (57.). Doch dabei sollte es nicht bleiben, denn Geraldine Reuteler sicherte ihrem Team in der 73. Minute mit einem platzierten Schuss noch einen wichtigen Punkt.

Hoffenheims Trainer Stephan Lerch analysierte: „Aus Zuschauersicht kann man sagen: Es war ein unterhaltsames und spannendes Spiel mit vielen Torraumszenen. Wir sind mit dem frühen Gegentreffer natürlich schlecht gestartet, vielleicht haben wir uns ein bisschen zu spät auf den stumpfen und trockenen Platz eingestellt. Frankfurt hat uns früh unter Druck gesetzt und auf solche Fehler gewartet, das hat ihnen in die Karten gespielt. Vor so einer Kulisse muss man dann erstmal eine Reaktion zeigen, das hat die Mannschaft aber gemacht und sich langsam reingekämpft. In der ersten Halbzeit hat uns oft die Zielstrebigkeit gefehlt, wir wollten noch schneller in die Tiefe spielen. Dass wir damit für Gefahr sorgen können, hat man dann beim Führungstreffer gesehen. In dieser Phase hätten wir sogar noch das dritte Tor nachlegen können. Auch nach der Pause hatte Kathi Naschenweng direkt eine gute Chance. Wenn wir da noch eins machen, hätte Frankfurt es nochmal schwieriger gehabt. Man muss aber sagen, dass unser Gegner auch noch die ein oder andere Möglichkeit hatte, da hatten wir auch Glück. Unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung, für drei Punkte hat uns ein bisschen das Spielglück gefehlt. Aber die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft und sich auch von den verletzungsbedingten Umstellungen nicht aus der Bahn werfen lassen.“ pik