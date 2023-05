Unterhaching ist Meister

In der Regionalliga Bayern ist die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft gefallen. Spitzenreiter Spvgg. Unterhaching gewann am 35. Spieltag seine Auswärtspartie bei der DJK Vilzing mit 2:0 ist mit jetzt 85 Punkten schon drei Runden vor dem Saisonende auch rechnerisch nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen und wird nach dem Saisonende in zwei Aufstiegsspielen gegen den Meister der Regionalliga Nordost um die Rückkehr in die 3. Liga kämpfen.

Außerdem steht das Team von Trainer Sandro Wagner gleichzeitig auch als „Bayerischer Amateurmeister“ fest und ist damit automatisch für den DFB-Pokal in der nächsten Saison qualifiziert.

In den Aufstiegsspielen zur 3. Liga würde es Unterhaching mit dem noch zu ermittelnden Meister Noch immer ist allerdings unklar, ob die Spielvereinigung wirklich an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga teilnehmen wird, da die Münchner Vorstädter „gewisse Bedingungen“ erfüllen müssen, um die Lizenz für die 3. Liga zu erhalten. Zuletzt äußerte sich Präsident Manfred Schwabl eher kryptisch: „Natürlich wollen wir in die 3. Liga. Aber unsere Seele, die Identifikation mit dem Ort und unsere Bodenständigkeit werden wir für einen Aufstieg nicht opfern.“

Sollten die Hachinger auf eine Teilnahme an den Aufstiegsspielen verzichten, würde die nächstplatzierte Mannschaft der Regionalliga Bayern nachrücken. Das wären die Würzburger Kickers.