Unterhaching beginnt

Mit der Begegnung zwischen dem TSV Aubstadt und Drittliga-Absteiger Spvgg. Unterhaching hebt sich am Donnerstag, 15. Juli, der Vorhang für die Saison 2021/22 in der Regionalliga Bayern. Verbands-Spielleiter Josef Janker hat am Montag die vorläufigen Spielpläne im Ergebnis- und Wettbewerbs-Bereich der BFV-Website (www.bfv.de) veröffentlicht, nachdem am Wochenende die Entscheidung im Aufstiegsrennen zur 3. Liga gefallen war und damit das Teilnehmerfeld der höchsten bayerischen Spielklasse feststeht. Die termingenauen Ansetzungen werden auf der Regionalliga-Tagung mit den Vereinen festgelegt.

„Nach einer von der Corona-Pandemie geprägten Saison ist die Vorfreude auf die neue Spielzeit in der bayerischen Amateurspitzenliga riesig. Nicht zuletzt, weil das Teilnehmerfeld mit den beiden Drittliga-Absteigern FC Bayern München II und Spvgg. Unterhaching sowie dem amtierenden Meister 1. FC Schweinfurt 05 eine sportlich attraktive und ungemein spannende Spielzeit erwarten lässt – schließlich steigt der Meister der Regionalliga Bayern in der kommenden Saison direkt auf“, erklärt Verbands-Spielleiter Josef Janker. pati